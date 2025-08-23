罷免投票成台中市長前哨戰 何欣純：不如預期將持續走訪請益

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純說，罷免結果不如預期，將持續走訪地方請益，聆聽各種聲音。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純說，罷免結果不如預期，將持續走訪地方請益，聆聽各種聲音。圖／何欣純辦公室提供

823罷免投票結束，台中三位立委罷免案失敗，立委何欣純是民進黨台中市長潛在參選人，她表示「雖然結果不如預期，但仍是公民力量的集結」何說，將會繼續尋訪請益台中各地，細細傾聽、好好溝通。

726加823兩波大罷免投票，被視為台中市長前哨戰，因國民黨有立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔被點名參選市長；何欣純則帶領民進黨議員，與罷團合作。

何欣純說，一年多來，壯闊的台灣公民運動，她慶幸參與其中，在823開票結果的同時，也是台灣民主換檔再出發的開始，社會期待「民主當家、民生優先」，每一票都是台灣繼續向前行珍貴的資產養分。

她表示，所有公民團體志工朋友都辛苦了！這一年來腳步走遍台中山、海、屯、城的每個角落，看到許多平時不太關心政治的朋友，願意挺身站出來、甚至沒日沒夜做志工，表達自己對國家未來的期待，同時也對藍白政黨與時局，表達憂憤的想法與心情。

雖然投票結果不如預期，但仍是公民力量的集結，也是台灣民主進程新的起點，是所有不分黨派政治人物必須聆聽的聲音。

「有人表達對台灣民主的憂慮，我聽到了！有人擔憂美國關稅，衝擊台灣經濟民生，我也聽到了！同樣的，也有人對台灣能源政策提出許多意見，我也都聽到了！」這都是台中人的願望，會繼續尋訪請益台中各地，細細傾聽、好好溝通，一起擘劃我們城市的願景。

即使投票結果，與我們的想法不盡相同，但我們始終「遵從民主、優先民生、相信台灣」。

