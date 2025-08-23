【即時短評】馬文君、游顥守住南投 藍營放大罷免成中央不信任投票

823南投立委罷免案揭曉，南投縣第一選區立委馬文君、第二選區游顥皆成功守住，罷免案未過關。這不僅是地方選戰，更牽動藍綠全局，與國民黨喊出的「7比0完封」戰略呼應，進一步衝擊國人對政府的「信賴度」。

對綠營而言，賴清德在726大罷免25比0的嚴重挫敗後，並未聽取新民意對中央執政的不滿，反而強硬推動823罷免，試圖透過連串罷免案削弱藍營，並塑造「監督國會」的正當性。

然而，結果再次失利，讓外界質疑賴政府將罷免工具化，造成選民反感。罷免頻繁啟動的疲乏效應，讓藍營得以定調「政治鬧劇」，反倒凝聚支持，讓這場投票在政治效應上轉化為對中央的不信任表決。

藍營則趁勢放大勝利。國民黨全員南下助選，台北市長蔣萬安更喊出「7比0完封」口號，指藍營在兩波罷免中全數守住席次，象徵綠營企圖翻盤完全失敗。這種「全勝」形象，短期內大幅提振藍軍士氣，進一步把戰局延伸到中央議題。藍營要求賴清德政府正面回應近期美台關稅談判爭議，並強調「既然罷免戰場全輸，賴政府就該回歸國政，對經濟與談判真相交代清楚」。

在地方層面，南投縣長許淑華的角色不容忽視。她全程陪同馬文君、游顥，透過基層系統發揮動員力，並以「留下立委比補選空窗更重要」為訴求，有效淡化罷免政治化的氛圍。這不僅鞏固南投藍營票倉，更讓許淑華累積縣政威望，為2026地方選舉奠定基礎。

整體來看，823罷免案未過關，凸顯藍營在地方基本盤與組織動員的優勢，也放大賴清德推動二度罷免的戰略失靈。當藍營成功以「7比0完封」打造士氣高點，並將矛頭轉向民生經濟與關稅談判，賴政府恐怕難再用罷免轉移焦點，反而更需面對選民的核心關切。