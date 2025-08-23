罷免即時開票／凝聚向心力 江啟臣支持者不滿「去年才選今年被罷」

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立委第八選區罷免案今天投票，立法院副院長江啟臣到投開票所投票。記者游振昇／攝影
台中市立委第八選區罷免案今天投票，立法院副院長江啟臣到投開票所投票。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣被提罷免案不通過，藍委被批親中此攻擊點已不再被選民接受，現任立委是否在基層有服務、爭取建設，造福地方人，選民能分辨，不再是網軍鋪天蓋地的網文可混淆。

江啟臣被罷免案，他面對這項挑戰，原本低調溫文作風轉而正面迎擊，最後幾場造勢場合，江啟臣在台上講得慷慨激昂，直批大罷免行動不等於憲法賦予的罷免權，而是違憲亂政。

美國關稅衝擊，南部風災，接連經濟和民生問題，讓江啟臣直批政府不知人民要的是民生，只顧搞政治鬥爭，這些反擊點，讓中間選民有感，江啟臣再提出自己13年立委任內，在山城地區的爭取和努力成果，包括國道四號豐潭段通車，東豐快復工、興建豐原國民運動中心、爭取捷運豐原線提早規劃，山城有很多農民，他也提出自己協助農民、關心產業競爭力內容，平時的服務和耕耘，山城居民和農民看得見，有感受。

江啟臣的迎擊策略，在這場大罷免中，先穩定支持者的心，舉辦多場客廳會與鄉里座談，凝聚支持者的向心力，許多支持者最後一致同意守護江啟臣，就是守護自己的信念，因為他是自己去年選出的立委，才當一年就被別人提出罷免，是可忍，孰不可忍，激出支持者的怒氣，也是這次大罷免失敗的原因之一。

