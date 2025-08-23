快訊

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
柯建銘今天到縣黨部之後，隨後進到黨部內與黨員們互動。記者郭政芬／攝影
柯建銘今天到縣黨部之後，隨後進到黨部內與黨員們互動。記者郭政芬／攝影

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日，民進黨立院總召柯建銘突然現身新竹縣民進黨黨部，待了近一個小時左右，隨後不發一語離開黨部。媒體追問關於這次罷免的看法與回應，他低調說，交由新竹縣黨部主位鄭朝方來回應即可，不願多談。

新竹縣二選區立委林思銘今天下午5點20分自行宣布罷免不通過，成功守住立委寶座。媒體詢問柯建銘今天為什麼會到場？他回應「來關心一下，這很正常」，媒體也追問，對於這次的選情投票結果看法，以及對於結果有什麼期待嗎？他表示「這些等一下問鄭朝方就好。對於相關的問題皆不回應。」

柯建銘今天到縣黨部之後，隨後進到黨部內與黨員們互動，針對與柯建銘會晤的狀況？鄭朝方回應，柯總召對於新竹縣、新竹市都非常的關心，特別是新竹縣。彼此談到了新竹縣的基礎建設，還有中央政策在地方的推動等，他都非常的關心，也包含科學園區以及客家的經費等議題來進行討論。

