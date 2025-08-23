罷免開票結果／游顥宣布罷免未通過 縣長許淑華籲賴總統放下對立
第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，南投縣第二選區立委游顥罷免案，游顥不同意票數達4萬8千多票，遙遙領先同意票，游顥下午5時40分自行宣布罷免案不通過，縣長許淑華也呼籲賴清德總統放下對立，專心國政。
游顥在得知罷免未過關後，第一時間向鄉親表達感謝。他表示，感謝所有在炎熱天氣中走出來投票的選民，不論投下贊成或反對票，都是民主的一部分。他強調，這次能守住席次，不是個人的勝利，而是南投鄉親對於穩定發展的期待與託付。
不過，游顥也坦言，面對罷免過程中社會的對立與撕裂，心中難免感到遺憾。他希望這場罷免能夠畫下句點，接下來會把心力放回地方建設，推動更多符合民意的政策，讓大家看見「實事求是、踏實做事」的承諾，並呼籲不同立場的朋友能共同為南投的未來努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言