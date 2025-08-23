快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

罷免開票結果／游顥宣布罷免未通過 縣長許淑華籲賴總統放下對立

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
游顥和縣長許淑華出面，宣布游顥罷免案未通過。記者江良誠／攝影
游顥和縣長許淑華出面，宣布游顥罷免案未通過。記者江良誠／攝影

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，南投縣第二選區立委游顥罷免案，游顥不同意票數達4萬8千多票，遙遙領先同意票，游顥下午5時40分自行宣布罷免案不通過，縣長許淑華也呼籲賴清德總統放下對立，專心國政。

游顥在得知罷免未過關後，第一時間向鄉親表達感謝。他表示，感謝所有在炎熱天氣中走出來投票的選民，不論投下贊成或反對票，都是民主的一部分。他強調，這次能守住席次，不是個人的勝利，而是南投鄉親對於穩定發展的期待與託付。

不過，游顥也坦言，面對罷免過程中社會的對立與撕裂，心中難免感到遺憾。他希望這場罷免能夠畫下句點，接下來會把心力放回地方建設，推動更多符合民意的政策，讓大家看見「實事求是、踏實做事」的承諾，並呼籲不同立場的朋友能共同為南投的未來努力。

