【即時短評】32比0到0比32 綠軍大潰敗 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
重啟核三公投上午舉行，賴清德總統上午前往安平國中投票。記者陳正興／攝影
重啟核三公投上午舉行，賴清德總統上午前往安平國中投票。記者陳正興／攝影

開票直播

兩波大罷免大海嘯不是沒來，來了。不過不是朝賴清德總統兼黨主席、行政院長卓榮泰、立院黨團總召柯建銘「預報路線」方向撲去，而是朝自己而來，重創府院立院三巨頭，神仙也難救。

28天前，726罷免大失敗，政壇有一種聲音出來，建言賴清德呼籲支持者在823偃旗息鼓「休兵」，立即著手朝野對話的災後重建政治工程，賴清德依然剛愎自用，下令同志繼續前行。

數字會騙人，但選票的數據是最精確的民調，賴清德日理萬機，沒空將726大罷免24席每一個立委的投票數據看完，只要看桃園市就行，看了他就會頓悟。

立委涂權吉同意罷免票數70310，1/4門檻是79106、牛煦廷的同意罷免票86734，門檻88517、魯明哲的同意罷免票66301，門檻77251）、萬美玲的同意罷免票72626，門檻76672、呂玉玲的同意罷免票59828，門檻70678、邱若華的同意罷免票61637，門檻71261。

投票前，民進黨預估桃園「至少」會成罷掉2席，投票結果，桃園市被罷6 名藍委不但全數都擋下大罷免海嘯，而且6席立委同意罷免的「門檻」全都沒有達到，風平浪靜，未見海嘯。

除了桃園市長張善政用治理市政的政績築起防波堤成功擋下大海嘯，桃園被形容「北漂族」的新興都會，非藍非綠的中間選民最多的城市，中間選民「不信賴」給賴致命一拳。

根據中選會823罷免7個區域立委罷免的參考門檻為：新北第11選區羅明才立委罷免門檻74913，台中第2選區顏寬恒罷免門檻76936，台中第3選區楊瓊瓔罷免門檻65150。台中第8選區江啟臣罷免門檻52213。新竹縣第2林思銘罷免門檻59625。南投第1選區馬文君罷免門檻4萬6039。南投第2選區游顥罷免門檻48767。

投票結果顯示，不僅28天內2度完封民執政黨，選民在823教訓民進黨更用力，7位被罷立委達到罷免門檻的數字是0，它意謂著就連綠營支持者士氣都潰散了，用棒球術語解釋，選民不只是完封執政黨而已，還是高難度的完全比賽，英文稱為Perfect game。

什麼是「完全比賽」？先發投手在9局的比賽中，​沒有人次四壞球保送、沒有人次觸身球保送、​沒有人次安打、​沒有人次因失誤上壘。其中，新竹縣2024年民進黨候選人拿到30378票，得票率為17.98%，823同意罷免不到3萬票，也就是說，連「自家人都棄甲曳兵」，這不是政治版的Perfect game，那是什麼。

面對2連敗，賴清德還能說，沒有輸家嗎？柯建銘還能裝傻，船過水無痕嗎？過去那個勇於檢討反省的民主進步黨還要用換幾個閣員、黨務高層就草草結案嗎？當今民進黨真的只剩立委王世堅是唯一敢拆穿國王新衣的那個人嗎？

罷免 賴清德 柯建銘 民進黨 王世堅

