罷免開票結果／不同意票一面倒輾壓 馬文君自行宣布「罷免不通過」

南投第一選區立委馬文君罷免案今天投開票，從下午4時開票後，馬文君在轄內投開票所的不同意罷免票一路領先，甚至以極大差距輾壓同意罷免，她於下午5時許左右自行宣布罷免案不通過，支持者激動歡呼，稍後她將發表勝選感言。

馬文君是五連霸資深立委，今年遭公民團體「ALL罷馬」提案連署罷免成案，今投票，根據選委會公告，該選區選舉人數為18萬4153人，罷免案投票結果，同意票數須多於不同意票，且同意票須達25%以上即4萬6039人同意才罷免成功。