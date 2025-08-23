罷免開票結果／不同意票一面倒輾壓 馬文君自行宣布「罷免不通過」
南投第一選區立委馬文君罷免案今天投開票，從下午4時開票後，馬文君在轄內投開票所的不同意罷免票一路領先，甚至以極大差距輾壓同意罷免，她於下午5時許左右自行宣布罷免案不通過，支持者激動歡呼，稍後她將發表勝選感言。
馬文君是五連霸資深立委，今年遭公民團體「ALL罷馬」提案連署罷免成案，今投票，根據選委會公告，該選區選舉人數為18萬4153人，罷免案投票結果，同意票數須多於不同意票，且同意票須達25%以上即4萬6039人同意才罷免成功。
不過，馬文君在投一選區深耕服務逾30年，根基深厚，面對罷免今展現基層實力，下午4時各投開票所陸續開票後，不同意罷免就一路領先，票數幾乎以倍數輾壓同意罷免，馬文君自行宣布罷免案不通過，稍後發表感言感謝支持者相挺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言