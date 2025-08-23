罷免開票結果／守住席位！林思銘宣布「罷免不通過」：族群不要再對立

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，目前二選區已經5個投開票所開票完成，不同意票為6萬2546票，同意票為2萬8092票，廢票1232票，國民黨籍新竹縣立委林思銘傍晚5時許自行宣布罷免案不通過，並期盼未來社會要更和諧，族群不要再對立。

林思銘表示，感謝新竹縣第二選區，竹北、竹東、橫山、北埔、五峰、峨眉、寶山所有力挺林思銘的鄉親今天勇敢站出來，用手中的選票做出明確的表態，向這一年多以來造成社會紛紛擾擾的大惡罷，表達強烈的不同意。

林思銘強調，從今天開始，期盼我們的社會要更和諧，族群不要再對立，這場撕裂社會的大鬧劇終於落幕，一起努力打拼讓台灣讓民主更好。這次的結果也表明絕對多數人對於造謠、抹黑、抹紅、潑髒水這樣惡質罷免行動的反感。

林思銘指出，這場罷免，不只是一場選舉，更是一場對價值的抉擇。鄉親們用選票告訴台灣：惡意的罷免不能取代民主的正道，造謠抹黑也動搖不了新竹縣民的信任。今天的結果，不是他一個人的勝利，而是我們全體新竹縣民的勝利。

林思銘說，要特別感謝藍營與白營的朋友們，這段時間藍白並肩合作，親如兄弟姐妹，我們攜手打拼、團結一致，不分黨派、只為守護民主、守護新竹。正因為有大家的支持與努力，我們才能一起挺過這場嚴峻的挑戰。這份團結的力量，將成為台灣民主前進的重要養分。

林思銘也要強調，這不是結束，而是一個新的開始。未來他一定會更加努力，專心在立法院為新竹縣爭取該有的資源與建設，無論是教育、交通、產業發展，還是長照社福，我都會堅定目標，堅持打造一個更好的新竹縣。

林思銘最後說，他是土生土長的新竹人，能繼續代表鄉親發聲，是我的榮耀，也是責任。我一定會用更謙卑的態度，傾聽鄉親的心聲，把鄉親的需要放在心裡，帶到國會，轉化為具體的政策與建設，最後再次感謝所有支持、守護、加油的鄉親。