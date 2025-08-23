罷免即時開票／游顥罷免案不同意票數領先 許淑華強調「團結模式」延續明年選戰

南投縣第二選區立委游顥罷免案下午4時起開票，國民黨南投縣黨部計票中心隨著各地票數開出，游顥的不同意票數一路領先同意票，現場支持者情緒振奮。縣長許淑華與游顥也趕到縣黨部坐鎮，陪同基層關心投票結果。

許淑華說，從投票率觀察，整體狀況相當樂觀，民進黨基本盤並未完全催出，對最終結果抱持信心。她強調，這次罷免案顯示藍營展現團結，黨內氛圍與動員都形成緊密、良好的效果。

許淑華指出，立委馬文君與游顥在立法院均與縣府配合良好，團結合作才能推動地方建設，她希望這次罷免所展現的選戰模式能延續到明年的縣市長、縣議員與鄉鎮長選舉，持續發揮互補效果。

地方人士分析，這次罷免案不僅是對游顥個人支持度的檢驗，也被視為2026南投縣長選舉的前哨戰。游顥不同意票一路領先，藍營在縣內士氣高昂，許淑華的政治地位也進一步獲得鞏固。