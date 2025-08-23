罷免即時開票／竹縣投票率估45％！罷免不同意票領先 柯建銘突現身黨部

今天是核三延役公投及第二波大罷免投票日，截至下午4時投票截止前，新竹縣罷免投票率預估約45％，公投投票率約30％。反罷方林思銘今天在國民黨新竹縣黨部開票，預計下午5點半會到黨部。

罷免方則在民進黨新竹縣黨部開票，今天下午4點後也陸續有民眾前來觀看開票狀況，民進黨立院總召柯建銘也突然現身民進黨竹縣黨部，但尚未對外發表評論。

此次新竹縣舉行罷免投票，焦點集中在第二選區立委林思銘，帶動部分選民順勢投下公投票。中午時投票率僅約25%，午後陸續有民眾前往投票，尤其竹東、竹北等第二選區投票所湧現較多人潮。許多選民表示，既然到場投罷免票，就順便參與公投。然而，與7月26日的大罷免相比，今日投票熱度明顯較低，民眾投票情緒並不算高昂。

今天下午4點陸續開票，投開票地區有竹北二選區、竹東、橫山、寶山、峨眉、五峰、北埔等7個鄉鎮，目前各個鄉鎮的不同意票都大幅領先同意票。