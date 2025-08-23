罷免即時開票／不同意票一路領先！江啟臣服務處聚支持者 羅廷瑋也到場關心
台中市立委第八選區罷免案今天投票，下午4點結束，立法院副院長江啟臣被提罷免案，他的服務處下午聚集許多支持者，不同意票一路領先，支持者沒有大聲歡呼，但信心滿滿。
江啟臣位於豐原區豐原大道的服務處今天下午聚集支持者，多位媒體記者也到場關心開票過程，服務處二面大牆早已布置計票看板，包括豐原、石岡、東勢、新社、和平等區票數。
現場播放電視台開票畫面，江啟臣罷免不同意票數一路領先，開票半小時不同意票已達1萬7000多票，同意票9000多票，領先7000多票；立委羅廷瑋也到場關心，支持者看開票，也討論得票數，雖一路領先，支持者說仍不可大意，希望豐原區各里投票所，不同意票都能勝出同意票。
