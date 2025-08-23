聽新聞
罷免即時開票／游顥罷免「不同意票」大領先 支持者喊7比0完封民進黨
南投縣第二選區立委游顥罷免案今（23日）投票，下午4時起開票，各界高度關注。國民黨南投縣黨部湧入大批支持者與媒體，緊盯最新開票情況。
首波來自信義鄉的票匭開出，不同意罷免票40多票，同意票僅8票，現場支持者聞訊後士氣大振，喊出「完封民進黨」，希望能以「7比0」的佳績，給執政黨一次難忘的教訓。
隨著開票持續，不同意罷免票數暫時領先同意票數。陳姓支持者表示，游顥能否挺過關鍵仍在投票率，雖然初步結果領先，但更期待投票率拉高，展現藍營團結氣勢。
黃姓選民則批評，民進黨在7月26日罷免案大敗後，仍強推第二波罷免，不顧民意，「毫無民主精神」，因此他和許多鄉親決定用選票回應，讓民進黨與總統賴清德記取深刻教訓。
