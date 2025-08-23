台中罷免、公投上午投票率破3成 地方人士：罷免帶動公投投票

今核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台中有3名藍委遭罷，分別是第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣。地方人士估計，上午3區的投票率約3成，整體投票率約32%，若無意外一整天投票率可能在5成左右；台中公投投票率則海線略高於罷免選區，上午投票率也約3成。

核三重啟公投上午進行，台中海線地區因為鄰近台中火力發電廠，地方鄉親重視核能議題，公投踴躍，甚至略高於罷免選區投票率約0.4%；截至中午12時，全市公投投票率約3成，沒有罷免選區公投投票率約2成，最低僅1.1成。地方人士表示，這場選舉可說是罷免帶動公投。

至於中二、中三、中八3個選區的投票踴躍，截至中午12時，整體投票率約32%。地方人士指出，今天只有7名立委罷免案投票，熱度不似726大罷免，投票人數略減，但投票率仍有3成，估算全天投票率可能落在50%左右。

台中市選委會表示，目前各投開票所還在投票程序中，上午的具體投票率尚無法說明，須等下午4時投票結束、開票程序完成後再做確認。

