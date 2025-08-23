台中罷免、公投上午投票率破3成 地方人士：罷免帶動公投投票
今核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台中有3名藍委遭罷，分別是第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣。地方人士估計，上午3區的投票率約3成，整體投票率約32%，若無意外一整天投票率可能在5成左右；台中公投投票率則海線略高於罷免選區，上午投票率也約3成。
核三重啟公投上午進行，台中海線地區因為鄰近台中火力發電廠，地方鄉親重視核能議題，公投踴躍，甚至略高於罷免選區投票率約0.4%；截至中午12時，全市公投投票率約3成，沒有罷免選區公投投票率約2成，最低僅1.1成。地方人士表示，這場選舉可說是罷免帶動公投。
至於中二、中三、中八3個選區的投票踴躍，截至中午12時，整體投票率約32%。地方人士指出，今天只有7名立委罷免案投票，熱度不似726大罷免，投票人數略減，但投票率仍有3成，估算全天投票率可能落在50%左右。
台中市選委會表示，目前各投開票所還在投票程序中，上午的具體投票率尚無法說明，須等下午4時投票結束、開票程序完成後再做確認。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言