快訊

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

養兒防老落伍了？54歲爸失業要求扶養 30歲兒嘆：我還要繳房租

賴總統視察台南災區！爬梯向屋頂修繕工班握手致意

罷免案 中二選區投票踴躍 推估總投票率上看6成

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影

第二波7藍委罷免案及核三延役公投案今投票，其中中二選區今天上午因天氣晴朗，各投開票所投票情況踴躍，包括烏日、沙鹿、大肚等區部分投開票所都要稍微排隊等候，地方人士推估一整個上午投票率約三成，這次總投票率有機會破6成。

中二選區立委顏寬恒今早10時到烏日國小投票所投票，並且對沿途民眾親切打招呼。烏日國小投票所今早投票狀況踴躍，進來投票的民眾陸續進入，狀況良好。

中二選區包括烏日、大肚、沙鹿、龍井、霧峰等5區，地方人士推估，今天這5區因天氣好，投票踴躍，各區整個上午投票率約3成，公投票約高於罷免票，這次總投票率有機會破6成。

民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影
民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影

罷免 投票率

延伸閱讀

影／許淑華盼投票率衝五成 「罷免鬧劇結束了」籲賴清德專注國政

台東上午投票冷清 沒有726罷免案熱絡

中八立委選區罷免案和公投案投票率低 豐原到中午約三成

公投罷免案登場 楊文科赴峨眉投票籲踴躍參與

相關新聞

台中罷免、公投上午投票率破3成 地方人士：罷免帶動公投投票

今核三重啟公投及大罷免第二波投票日，台中有3名藍委遭罷，分別是第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣。地方人士估...

罷免案 中二選區投票踴躍 推估總投票率上看6成

第二波7藍委罷免案及核三延役公投案今投票，其中中二選區今天上午因天氣晴朗，各投開票所投票情況踴躍，包括烏日、沙鹿、大肚等...

中八立委選區罷免案和公投案投票率低 豐原到中午約三成

台中市立委第八選區罷免案今天投票，被提罷免是國民黨立法院副院長江啟臣，豐原區豐村國小投開票所早上有人潮，但各投開票所平均...

台中天氣好！中二藍委顏寬恒投票：心情跟今天的天氣一樣好

今天是罷免投票日，台中市第二選區藍委顏寬恒說，心情和今天的天氣一樣好，昨晚掃街到9時，把要跟人民報告的部分都說明清楚，很...

影／馬文君今投票有信心 談內閣喊話賴清德：應大破大立

今天是立委罷免及核三延役公投案投票日，南投立委馬文君在縣長許淑華、民眾黨立委麥玉珍陪同下現身投票，馬文君說，今天心情輕鬆...

羅明才投票直呼「遭殘酷霸凌」 盼畫下句點、回歸民生

823大罷免投票登場，新北市立委羅明才今上午現身新店行政園區投票。他坦言這場罷免選舉是他從政30多年來首次遭遇，「一路走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。