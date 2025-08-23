罷免案 中二選區投票踴躍 推估總投票率上看6成

第二波7藍委罷免案及核三延役公投案今投票，其中中二選區今天上午因天氣晴朗，各投開票所投票情況踴躍，包括烏日、沙鹿、大肚等區部分投開票所都要稍微排隊等候，地方人士推估一整個上午投票率約三成，這次總投票率有機會破6成。

中二選區立委顏寬恒今早10時到烏日國小投票所投票，並且對沿途民眾親切打招呼。烏日國小投票所今早投票狀況踴躍，進來投票的民眾陸續進入，狀況良好。

中二選區包括烏日、大肚、沙鹿、龍井、霧峰等5區，地方人士推估，今天這5區因天氣好，投票踴躍，各區整個上午投票率約3成，公投票約高於罷免票，這次總投票率有機會破6成。 民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影 民眾到台中市烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影

