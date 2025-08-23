中八立委選區罷免案和公投案投票率低 豐原到中午約三成
台中市立委第八選區罷免案今天投票，被提罷免是國民黨立法院副院長江啟臣，豐原區豐村國小投開票所早上有人潮，但各投開票所平均投票人數不多，到中午為止，豐原區罷免案和公投案投票率約3成。
罷免和反罷免雙方在投票前積極催票，但今天早上8點開始投票未出現明顯人潮，豐村國小投開票所，早上8點未到已有民眾排隊要投票，還有長者坐輪椅，行動不便的人到場投票。
據了解，台中山城今天上午天氣好，但中八選區今天上午投票率低，到上午10點，中八選區各地區投票率不到20%，到中午為止，人口數最多的豐原區，罷免案和公投案投票率都約3成，到下午4點投票結束時，各方希望投票率能衝到5成以上。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言