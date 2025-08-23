中八立委選區罷免案和公投案投票率低 豐原到中午約三成

台中市立委第八選區罷免案今天投票，被提罷免是國民黨立法院副院長江啟臣，豐原區豐村國小投開票所早上有人潮，但各投開票所平均投票人數不多，到中午為止，豐原區罷免案和公投案投票率約3成。

罷免和反罷免雙方在投票前積極催票，但今天早上8點開始投票未出現明顯人潮，豐村國小投開票所，早上8點未到已有民眾排隊要投票，還有長者坐輪椅，行動不便的人到場投票。

據了解，台中山城今天上午天氣好，但中八選區今天上午投票率低，到上午10點，中八選區各地區投票率不到20%，到中午為止，人口數最多的豐原區，罷免案和公投案投票率都約3成，到下午4點投票結束時，各方希望投票率能衝到5成以上。

商品推薦