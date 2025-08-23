台中天氣好！中二藍委顏寬恒投票：心情跟今天的天氣一樣好

今天是罷免投票日，台中市第二選區藍委顏寬恒說，心情和今天的天氣一樣好，昨晚掃街到9時，把要跟人民報告的部分都說明清楚，很順利；希望鄉親趁著天氣很好，出門投票。

顏寬恒在這次反罷，瘦了5公斤，今天現身，明顯瘦了一圈，他今早10時到烏日國小投票所投票，難掩好心情，並且對沿途民眾親切打招呼。

顏寬桓投完票後受訪，被問及「投票時好像有稍微將選票吹了一下？」顏寬恒答，因為蓋章時有點用力，怕蓋好的戳章印泥暈開，等它乾一下，才不會沾到選票。 藍委顏寬恒（左）今到烏日國小投票所投票。記者趙容萱／攝影

