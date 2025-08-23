影／馬文君今投票有信心 談內閣喊話賴清德：應大破大立

今天是立委罷免及核三延役公投案投票日，南投立委馬文君在縣長許淑華、民眾黨立委麥玉珍陪同下現身投票，馬文君說，今天心情輕鬆，有信心也盼投票後一切紛擾告段落，呼籲賴政府罷免案後該進步改革、該換人等應有大破大立新作為。

馬文君今天上午9時在許淑華及民眾黨南投縣黨部主委麥玉珍陪同下到埔里大成國中投開票所，她說，昨晚就跟平常一樣過晚上12時才休息，今天心情比較輕鬆，其實已到投票日，今就由民眾投下罷免和公投神聖的兩票，守護台灣民主。

她進一步表示，今天投票後，希望能守護台灣民主讓台灣社會更安定，國家能有更和諧去面對國際局勢、兩岸及內部的問題，也希望投票後一切紛擾能告一段落，然後好好為國家加油，為社會努力。

而目前賴政府的執政成績，全國民眾不是那麼滿意，僅是少數閣員的調整，或是應該大破大立，她相信是行政團隊應該要去審慎思考的，罷免這個節點過了後，大家後續應該要一起努力，該進步、該改革、該換人等該有新作為。

針對駐美代表俞大㵢遭撤換，國安會副秘書長徐斯儉接任，馬文君認為，俞大㵢是外交體系出身，徐斯儉則有國安背景，而現在對美有關稅、經濟、貿易、外交等談判若全往國安方向集結，未來恐限縮經貿上獨立性，應再調整或對外談判、對美外交處境等得須更面面俱到，不要限縮台灣本身。 南投立委馬文君今到大成國中投票，今天感覺輕鬆，自己對兩場投票也都有信心。圖／馬文君立委服務處提供 南投立委馬文君今到大成國中投票，今天感覺輕鬆，自己對兩場投票也都有信心。圖／馬文君立委服務處提供 南投立委馬文君（中）在縣長許淑華（左）、民眾黨立委麥玉珍（右）陪同下現身投票。圖／馬文君立委服務處提供

商品推薦