羅明才投票直呼「遭殘酷霸凌」 盼畫下句點、回歸民生
823大罷免投票登場，新北市立委羅明才今上午現身新店行政園區投票。他坦言這場罷免選舉是他從政30多年來首次遭遇，「一路走來覺得遭受了很殘酷的霸凌，有點孤單、有點寂寞、心裡有點冷」，並以歌曲「朋友」歌詞比喻，強調有許多鄉親與藍營市長、民代一路鼓勵，讓他在最艱困的時刻依舊感受到溫暖。
羅明才表示，今日是「畫下句點的時刻」，期盼大罷免後能讓政治紛擾止息。他強調，台灣正面臨美國關稅壓力、就業問題、勞工辛苦與單親家庭需要照顧等挑戰，政府應回到民生經濟的核心議題，而非陷入無謂的政治消耗。
他也點名具體政策，要求政府好好執行普發現金1萬元，並落實財政收支劃分法的推動，避免再以「窒礙難行」為由延宕改革。他質疑，稅收超徵1兆8000億元卻不見合理交代，「錢到哪裡去了？」呼籲政府公開透明，不應再以「保密30年」為由迴避，必須回到正常治理。
今日天氣晴朗，投票所人潮踴躍，投票率被看好有望提升。羅明才在受訪後，面帶微笑與現場支持者一一揮手致意，親切與民眾寒暄後，進入投票所完成投票。
