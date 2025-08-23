快訊

高雄槍擊命案槍手30秒槍殺死者 警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中八罷免江啟臣案領銜人：大家已盡力尊重選民最後選擇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
罷免立委案今天投票，發起罷免台中市第八選區立委江啟臣的領銜人廖芝晏，今天到投開票所投票。圖／罷團領銜人廖芝晏提供
罷免立委案今天投票，發起罷免台中市第八選區立委江啟臣的領銜人廖芝晏，今天到投開票所投票。圖／罷團領銜人廖芝晏提供

台中市立委第八選區罷免江啟臣案領銜人廖芝晏今天表示，這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已經盡全力，今天是投票日，也是憲法給予大家的罷免權，很寶貴，大家很珍惜。她今天以平常心投票，也會尊重選民最後的選擇。

立法院副院長江啟臣今天一早與妻到豐原區投開票所投票，被媒體問到昨晚是否睡得好，他笑答連日掃街拜票，今天早上醒來以為又要站路口拜票。

提案罷免江啟臣的領銜人廖芝晏今天到豐原區投開票所投票，被問到今天投票時心情，她說這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已經盡全力，今天是投票日，也是憲法賦予大家的罷免權，很寶貴，大家很珍惜，她今天以平常心投票，也會尊重選民最後的選擇。

罷免 江啟臣 廖芝晏

延伸閱讀

影／江啟臣被提罷免連日拜票 妻子看到他這情形最不捨

影／罷免投票日 江啟臣一早醒來以為今天又要站路口

有意參選新北市長…蔣萬安稱要「甲你攬牢牢」 李四川回應曝光

認同黃仁勳稱核能是很棒的選項 江啟臣：不應依賴80%火力發電

相關新聞

影／馬文君今投票有信心 談內閣喊話賴清德：應大破大立

今天是立委罷免及核三延役公投案投票日，南投立委馬文君在縣長許淑華、民眾黨立委麥玉珍陪同下現身投票，馬文君說，今天心情輕鬆...

台中天氣好！中二藍委顏寬恒投票：心情跟今天的天氣一樣好

今天是罷免投票日，台中市第二選區藍委顏寬恒說，心情和今天的天氣一樣好，昨晚掃街到9時，把要跟人民報告的部分都說明清楚，很...

影／罷免投票日 江啟臣一早醒來以為今天又要站路口

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早與妻到投開票所投票，被問到昨晚是否睡好，江啟臣說，他今天...

影／823投票日 黃國昌板橋完成投票 交代幕僚一件事

第二波罷免七立委與重啟核三公投今天投票，台灣民眾黨主席、立委黃國昌今天上午8時準時抵達新北市板橋區港嘴市民活動中心投票，...

羅明才投票直呼「遭殘酷霸凌」 盼畫下句點、回歸民生

823大罷免投票登場，新北市立委羅明才今上午現身新店行政園區投票。他坦言這場罷免選舉是他從政30多年來首次遭遇，「一路走...

影／中八罷免江啟臣案領銜人：大家已盡力尊重選民最後選擇

台中市立委第八選區罷免江啟臣案領銜人廖芝晏今天表示，這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。