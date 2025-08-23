影／中八罷免江啟臣案領銜人：大家已盡力尊重選民最後選擇

台中市立委第八選區罷免江啟臣案領銜人廖芝晏今天表示，這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已經盡全力，今天是投票日，也是憲法給予大家的罷免權，很寶貴，大家很珍惜。她今天以平常心投票，也會尊重選民最後的選擇。

立法院副院長江啟臣今天一早與妻到豐原區投開票所投票，被媒體問到昨晚是否睡得好，他笑答連日掃街拜票，今天早上醒來以為又要站路口拜票。

