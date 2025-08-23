聽新聞
0:00 / 0:00
影／中八罷免江啟臣案領銜人：大家已盡力尊重選民最後選擇
台中市立委第八選區罷免江啟臣案領銜人廖芝晏今天表示，這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已經盡全力，今天是投票日，也是憲法給予大家的罷免權，很寶貴，大家很珍惜。她今天以平常心投票，也會尊重選民最後的選擇。
立法院副院長江啟臣今天一早與妻到豐原區投開票所投票，被媒體問到昨晚是否睡得好，他笑答連日掃街拜票，今天早上醒來以為又要站路口拜票。
提案罷免江啟臣的領銜人廖芝晏今天到豐原區投開票所投票，被問到今天投票時心情，她說這段日子從提議、連署到投票，大家一直很努力，中八罷團團隊和全體志工已經盡全力，今天是投票日，也是憲法賦予大家的罷免權，很寶貴，大家很珍惜，她今天以平常心投票，也會尊重選民最後的選擇。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言