楊瓊瓔推著父親坐輪椅投票 昨晚只睡6小時笑稱「生物時鐘」
今天是大罷免第二波7名藍委與核三延役公投的投票日，本次遭罷的台中第三選區立委楊瓊瓔上午9時不到，就推著坐輪椅的父親，和母親一同出門投票。她笑稱，昨晚一直掃街到晚上10時，回服務處漱洗一下，一睜開眼才5點半，「平常要搭6點5分高鐵，生物時鐘固定了」。
楊瓊瓔昨天展開投票倒數掃街，從上午7時開始站路口、菜市場掃街，晚上則在大雅步行掃街，一直到晚上10時才結束行程；今天上午9時不到，她就推著坐輪椅的父親，陪母親現身大雅國小，一家人一起投下罷免選票與公投票。
楊瓊瓔說，昨天她與團隊一步一腳印競選到晚上10時，所有志工、議員、里長、社區發展協會理事長和好朋友們，不管車掃還是步行掃街都跟著，讓她非常感動；很多人看到直播，還衝出來抱抱她，說「不要這麼累了」，鄉親的笑容是自己最大的原動力。
楊瓊瓔表示，昨天晚上11時許回到服務處，稍微漱洗一下休息，感覺眼睛一亮馬上就是今天的上午5時半；她平常每天5時半要起床，去搭6時5分的高鐵到台北，這個生物時鐘已經固定了，但昨天真的睡得很舒服。
9時許楊瓊瓔與父母都投完票，她說待會要繼續工作，這幾十年來無論有沒有選舉，都會照常工作；今天是初一開香，她還沒有上香，要立刻展開服務工作。「今天最幸福的就是可以陪爸媽投票」，楊瓊瓔感性的說，從父親可以自己走路，到今天需要由她推著，希望所有子女孝順，多花一點時間陪父母。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言