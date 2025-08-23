楊瓊瓔推著父親坐輪椅投票 昨晚只睡6小時笑稱「生物時鐘」

今天是大罷免第二波7名藍委與核三延役公投的投票日，本次遭罷的台中第三選區立委楊瓊瓔上午9時不到，就推著坐輪椅的父親，和母親一同出門投票。她笑稱，昨晚一直掃街到晚上10時，回服務處漱洗一下，一睜開眼才5點半，「平常要搭6點5分高鐵，生物時鐘固定了」。

楊瓊瓔昨天展開投票倒數掃街，從上午7時開始站路口、菜市場掃街，晚上則在大雅步行掃街，一直到晚上10時才結束行程；今天上午9時不到，她就推著坐輪椅的父親，陪母親現身大雅國小，一家人一起投下罷免選票與公投票。

楊瓊瓔說，昨天她與團隊一步一腳印競選到晚上10時，所有志工、議員、里長、社區發展協會理事長和好朋友們，不管車掃還是步行掃街都跟著，讓她非常感動；很多人看到直播，還衝出來抱抱她，說「不要這麼累了」，鄉親的笑容是自己最大的原動力。

楊瓊瓔表示，昨天晚上11時許回到服務處，稍微漱洗一下休息，感覺眼睛一亮馬上就是今天的上午5時半；她平常每天5時半要起床，去搭6時5分的高鐵到台北，這個生物時鐘已經固定了，但昨天真的睡得很舒服。

9時許楊瓊瓔與父母都投完票，她說待會要繼續工作，這幾十年來無論有沒有選舉，都會照常工作；今天是初一開香，她還沒有上香，要立刻展開服務工作。「今天最幸福的就是可以陪爸媽投票」，楊瓊瓔感性的說，從父親可以自己走路，到今天需要由她推著，希望所有子女孝順，多花一點時間陪父母。 立委楊瓊瓔表示，今天是初一開香，她還沒上香，投完票之後會立刻展開服務工作。記者陳敬丰／攝影

商品推薦