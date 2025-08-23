影／江啟臣被提罷免連日拜票 妻子看到他這情形最不捨
台中市立委第八選區罷免投票今天舉辦，被提罷免的立法院副院長江啟臣今天一早與妻到公開票所投票，江妻說最近陪掃街拜票，大家回家都是秒睡，她回家幫江啟臣按摩，發現他真的曬很黑，臉和背的顏色色差很大，他真的很辛苦，肩頸僵硬，又曬一整天，筋骨很緊。
江啟臣今天與妻投票後，媒體問她最近陪伴掃街拜票感覺，她說感覺這次選舉時間比較密集，每天大家都很辛苦，大家回家都是秒睡，她回家幫江啟臣按摩，發現他真的曬很黑，臉和背的顏色色差很大，他真的很辛苦，肩頸僵硬，又曬一整天，筋骨很緊；江啟臣在旁聽到笑說，妻子也很辛苦，也輕拍妻肩膀感謝。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
