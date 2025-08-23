影／罷免投票日 江啟臣一早醒來以為今天又要站路口

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
罷免立委今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早到投開票所投票。記者游振昇／攝影
罷免立委今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早到投開票所投票。記者游振昇／攝影

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早與妻到投開票所投票，被問到昨晚是否睡好，江啟臣說，他今天早上自然醒來時，以為還要站路口，已經習慣的站路口拜票，今天總算告一段落，希望大家踴躍投票。

江啟臣說，他今天心情平常，還有很多事情要做，今天結束後希望一切回歸正軌，不輪是台灣民主政治，社會回歸和諧與安定，人民相互尊重，團結面對國家的挑戰。

江啟臣表示，他現在最想休息一下，喝杯咖啡提神一下，這幾天的掃街拜票，他的團隊也很辛苦，希望休息一下，下午要準備開票，還有選民服務工作要做。

罷免立委今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早到投開票所投票。記者游振昇／攝影
罷免立委今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早到投開票所投票。記者游振昇／攝影
罷免立委今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早到投開票所投票。記者游振昇／攝影
罷免立委今天投票，立法院副院長江啟臣今天一早到投開票所投票。記者游振昇／攝影

