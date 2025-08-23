影／823投票日 黃國昌板橋完成投票 交代幕僚一件事

第二波罷免七立委與重啟核三公投今天投票，台灣民眾黨主席、立委黃國昌今天上午8時準時抵達新北市板橋區港嘴市民活動中心投票，他在排隊時，再把選舉公報拿出來詳讀，順利在5分鐘內完成投票。他投完票後，秀出蓋在自己手上的投票章印，並告訴所有陪同幕僚晚點要檢查印記，每一個人都要有。 民眾黨主席黃國昌今天上午完成投票。記者葉德正／攝影

