影／823投票日 黃國昌板橋完成投票 交代幕僚一件事
第二波罷免七立委與重啟核三公投今天投票，台灣民眾黨主席、立委黃國昌今天上午8時準時抵達新北市板橋區港嘴市民活動中心投票，他在排隊時，再把選舉公報拿出來詳讀，順利在5分鐘內完成投票。他投完票後，秀出蓋在自己手上的投票章印，並告訴所有陪同幕僚晚點要檢查印記，每一個人都要有。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
