影／823投票日 黃國昌板橋完成投票 交代幕僚一件事

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今天舉行核三重啟公投，民眾黨主席黃國昌一早前往投開票所投票。記者葉信菉／攝影
第二波罷免七立委與重啟核三公投今天投票，台灣民眾黨主席、立委黃國昌今天上午8時準時抵達新北市板橋區港嘴市民活動中心投票，他在排隊時，再把選舉公報拿出來詳讀，順利在5分鐘內完成投票。他投完票後，秀出蓋在自己手上的投票章印，並告訴所有陪同幕僚晚點要檢查印記，每一個人都要有。

民眾黨主席黃國昌今天上午完成投票。記者葉德正／攝影
罷免 黃國昌

