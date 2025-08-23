核三重啟公投與7藍委罷免案 上午8時至下午4時投票

快訊

中央社／ 台北23日電
核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票。圖／聯合報系資料照
核三重啟公投與7位國民黨立委罷免案今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時，民眾應攜帶國民身分證、印章及投票通知單投票。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案今天投開票，今天還有全國性的核三重啟公投；公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，公投票為白色，年滿18歲的國民有公投投票權。

民眾前往投票應攜帶國民身分證、印章、投票通知單。若沒帶印章，仍可以用簽名、蓋指印取代；若沒帶投票通知單也可以投票，但若記得自己在選舉人名冊號次如在「第○頁第○號」，在領票時告知選務人員，更能節省時間。

中選會說明，罷免案與公投案投票方式採「領、領、投」流程，進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序則先開罷免票，再開公投票，若將罷免票或公投票誤投票匭，依法仍屬有效投票。

中選會先前公布投票注意事項，包括禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所（但已關閉電源的行動裝置，不在此限）；禁止將公投票或罷免票以外的物品投入票匭、或故意撕毀票紙。

此外，禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票或公投票內容；禁止攜出公投票或罷免票；投票時應使用選委會製備的圈選工具圈選，以「蓋私章」及「按指印」方式圈選無效，也不能以自備的圈選工具、印泥、印台投票。

針對今天投票日可否宣傳，罷免與公投規定不同。罷免方面，今天凌晨0時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事競、助選與罷免活動，違者處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人，加重處罰。

公投方面，今天投票日依法可以宣傳，但仍有限制，包括投票所內禁止穿著佩戴具有公投相關文字、符號或圖像貼紙、服飾或其他物品。投票日也不得藉由公投民調或公投宣傳挾帶罷免宣傳活動。

罷免與公投的通過門檻也不同。針對罷免門檻，公職人員選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上（25%以上），即為通過。

至於公投門檻，依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，以這次全國性公投案投票權人為2000萬2091人來說，過關門檻至少要有500萬523張同意票。

