快訊

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

土城人倫命案…逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男落網

選前之夜 國民黨集結挺羅明才

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，國民黨全員力挺塑造大團結氣勢。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，國民黨全員力挺塑造大團結氣勢。記者曾原信／攝影

第二波罷免投票及核三公投將於明天登場，遭提罷免之國民黨立委羅明才晚間於新店馬公體育館舉行選前之夜晚會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、雙北市長蔣萬安、侯友宜等人及多位立委出席力挺，並在最後與新北市里長於台上大合影，塑造大團結氣勢。

國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，突遇民眾灑冥紙，民眾被現場志工包圍架離。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，突遇民眾灑冥紙，民眾被現場志工包圍架離。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅明才今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，民眾用扇子比出不同意罷免手勢。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅明才今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，民眾用扇子比出不同意罷免手勢。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，新北市長侯友宜（左）與國民黨主席朱立倫（右）同台支持。記者曾原信／攝影
國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，新北市長侯友宜（左）與國民黨主席朱立倫（右）同台支持。記者曾原信／攝影

罷免 國民黨 羅明才 選前之夜

延伸閱讀

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

影／羅明才反罷免之夜 網紅吃屎哥到場撒冥紙

替羅明才站台 李四川拿工程比喻罷免「工程做好一樣打掉合理嗎？」

相關新聞

有意參選新北市長…蔣萬安稱要「甲你攬牢牢」 李四川回應曝光

為了相挺中八選區江啟臣的選情，「台北隊」副市長李四川繼市長蔣萬安南下豐原後，下午陪同江啟臣車隊掃街，對於曾表態要參選新北...

批民進黨「裝睡的人叫不醒」 侯友宜反罷免喊：明天要7比0完封

第二波國民黨立委罷免案明天登場，新竹縣立委林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，國民黨重量級總動員，新北市長侯友宜等多名縣市...

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

新北市立委羅明才選前之夜22日晚間在新店登場，藍營重量級人物悉數站台，展現團結氣勢。新北市長侯友宜致詞時感性表示，從周錫...

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會，藍營大咖齊聚聲援。台北市立委徐巧芯上台火力全開...

「世界民主之恥」 朱立倫反罷免嗆綠：用選票讓萊爾校長知道票多的贏

823罷免就是明天，國民黨主席朱立倫今天晚間到新北市新店為立委羅明才站台，他指出，「萊爾校長」說票多不一定贏、核能不是公...

影／羅明才反罷免之夜 網紅吃屎哥到場撒冥紙

國民黨立委羅明才今天在新店馬公體育館舉辦反罷免選前之夜，活動進入最後接段，國民黨主席朱立倫上台後，網紅吃屎哥突然跑到前台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。