選前之夜 國民黨集結挺羅明才

第二波罷免投票及核三公投將於明天登場，遭提罷免之國民黨立委羅明才晚間於新店馬公體育館舉行選前之夜晚會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、雙北市長蔣萬安、侯友宜等人及多位立委出席力挺，並在最後與新北市里長於台上大合影，塑造大團結氣勢。 國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，突遇民眾灑冥紙，民眾被現場志工包圍架離。記者曾原信／攝影 國民黨立委羅明才今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，民眾用扇子比出不同意罷免手勢。記者曾原信／攝影 國民黨立委羅明才（中）今天晚間於新店馬公體育館舉行不同意罷免晚會，新北市長侯友宜（左）與國民黨主席朱立倫（右）同台支持。記者曾原信／攝影

商品推薦