藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了
新北市立委羅明才選前之夜22日晚間在新店登場，藍營重量級人物悉數站台，展現團結氣勢。新北市長侯友宜致詞時感性表示，從周錫瑋、朱立倫到他本人都到場，歷任市長近20年來的努力，都證明「新北是一個團結的城市」，而這次更看到不只新北，連台北市的立委都齊聚聲援，「北台灣大團結，就是因為有羅明才」。
侯友宜說，羅明才在立法院8屆任期中，不僅深耕大文山，也積極爭取全新北的重大建設，爭取近2000億元的預算，包括環狀線、安坑輕軌、深坑輕軌、大碧潭計畫等，背後都有他的身影。他強調，羅明才「大小事都當大事」，無論是深坑輕軌卡關時奔走協調，或是地方里長提出的小問題，他都一一處理，「這麼用心、肯做事的立委，憑什麼要被罷免？」
侯友宜直言，民進黨以罷免作為政治鬥爭，卻忽略治水、能源等重大民生課題，讓人民失望。他呼籲支持者務必在8月23日出來投下「不同意罷免」票，守住羅明才，「大家不要以為前面24案沒過，這次就一定安全，如果羅明才被罷掉了，我就沒戲唱了，大文山地區很多建設也會停擺，這一仗關係重大。」
侯友宜更進一步點名能源議題，表示核能是乾淨能源，在再生能源補不上、電價不斷上漲的情況下，核能是減煤的重要選項。他呼籲民眾除了守住羅明才，也要在核三延役公投投下「同意」票，「一張不同意罷免票守住大文山，一張同意公投票守住台灣的未來」。
最後，侯友宜再次以「團結」作結，強調市府、里長、議員與立委必須攜手合作，讓大文山與新北持續發展。他說：「我們是團結的大文山，一個都不能少，8月23日一定要全力守住羅明才立委！」
