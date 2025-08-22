快訊

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（前排中）表示這次國民黨北台灣大團結，都是因為羅明才。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（前排中）表示這次國民黨北台灣大團結，都是因為羅明才。記者張策／攝影

新北市立委羅明才選前之夜22日晚間在新店登場，藍營重量級人物悉數站台，展現團結氣勢。新北市長侯友宜致詞時感性表示，從周錫瑋朱立倫到他本人都到場，歷任市長近20年來的努力，都證明「新北是一個團結的城市」，而這次更看到不只新北，連台北市的立委都齊聚聲援，「北台灣大團結，就是因為有羅明才」。

侯友宜說，羅明才在立法院8屆任期中，不僅深耕大文山，也積極爭取全新北的重大建設，爭取近2000億元的預算，包括環狀線、安坑輕軌、深坑輕軌、大碧潭計畫等，背後都有他的身影。他強調，羅明才「大小事都當大事」，無論是深坑輕軌卡關時奔走協調，或是地方里長提出的小問題，他都一一處理，「這麼用心、肯做事的立委，憑什麼要被罷免？」

侯友宜直言，民進黨以罷免作為政治鬥爭，卻忽略治水、能源等重大民生課題，讓人民失望。他呼籲支持者務必在8月23日出來投下「不同意罷免」票，守住羅明才，「大家不要以為前面24案沒過，這次就一定安全，如果羅明才被罷掉了，我就沒戲唱了，大文山地區很多建設也會停擺，這一仗關係重大。」

侯友宜更進一步點名能源議題，表示核能是乾淨能源，在再生能源補不上、電價不斷上漲的情況下，核能是減煤的重要選項。他呼籲民眾除了守住羅明才，也要在核三延役公投投下「同意」票，「一張不同意罷免票守住大文山，一張同意公投票守住台灣的未來」。

最後，侯友宜再次以「團結」作結，強調市府、里長、議員與立委必須攜手合作，讓大文山與新北持續發展。他說：「我們是團結的大文山，一個都不能少，8月23日一定要全力守住羅明才立委！」

「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會。藍營大咖齊聚，現場湧入數百名支持者，氣氛熱烈。記者張策／攝影
「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會。藍營大咖齊聚，現場湧入數百名支持者，氣氛熱烈。記者張策／攝影
國民黨新北市立委、議員、里長等悉數上台合影留念。記者張策／攝影
國民黨新北市立委、議員、里長等悉數上台合影留念。記者張策／攝影

罷免 羅明才 侯友宜 朱立倫 周錫瑋 國民黨

延伸閱讀

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

影／羅明才反罷免之夜 網紅吃屎哥到場撒冥紙

替羅明才站台 李四川拿工程比喻罷免「工程做好一樣打掉合理嗎？」

羅明才反罷免之夜 劉和然：用7比0再次打醒民進黨

相關新聞

有意參選新北市長…蔣萬安稱要「甲你攬牢牢」 李四川回應曝光

為了相挺中八選區江啟臣的選情，「台北隊」副市長李四川繼市長蔣萬安南下豐原後，下午陪同江啟臣車隊掃街，對於曾表態要參選新北...

批民進黨「裝睡的人叫不醒」 侯友宜反罷免喊：明天要7比0完封

第二波國民黨立委罷免案明天登場，新竹縣立委林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，國民黨重量級總動員，新北市長侯友宜等多名縣市...

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

新北市立委羅明才選前之夜22日晚間在新店登場，藍營重量級人物悉數站台，展現團結氣勢。新北市長侯友宜致詞時感性表示，從周錫...

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會，藍營大咖齊聚聲援。台北市立委徐巧芯上台火力全開...

「世界民主之恥」 朱立倫反罷免嗆綠：用選票讓萊爾校長知道票多的贏

823罷免就是明天，國民黨主席朱立倫今天晚間到新北市新店為立委羅明才站台，他指出，「萊爾校長」說票多不一定贏、核能不是公...

影／羅明才反罷免之夜 網紅吃屎哥到場撒冥紙

國民黨立委羅明才今天在新店馬公體育館舉辦反罷免選前之夜，活動進入最後接段，國民黨主席朱立倫上台後，網紅吃屎哥突然跑到前台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。