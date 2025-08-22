影／出席台中罷免造勢 陳柏惟：投一個給孩子安心成長的環境

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
前立委陳柏惟在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷免造勢活動上表示，投票是投價值觀，也是投讓孩子安心成長的環境。記者黃仲裕／攝影
前立委陳柏惟在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷免造勢活動上表示，投票是投價值觀，也是投讓孩子安心成長的環境。記者黃仲裕／攝影

前立委陳柏惟今天晚間出席在烏日舉辦「拒絕貪汙 我同意！」罷免造勢活動，他在致詞時表示，他一直到被罷免那天，未曾帶走一粒沙及一塊石頭，但對方卻為了讓家園大一點，連國有地都侵佔，這是一般人道德標準做不到也想不到的事，也不會這樣教小孩。

陳柏惟說，投票是投下價值觀，投下讓孩子安心成長的環境，也是投下教人做人做事的道理。用罷免的選舉讓對方下台，好好的重新做人，就可以拯救對方。

陳柏惟指出，對方支持中配6改4。他國小時才健保才開始辦理，自己為了一張健保卡，從出生等7年才拿到，中配來台灣4年就能擁有，比他還快。

