徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會，藍營大咖齊聚聲援。台北市立委徐巧芯上台火力全開，呼籲選民在明天投下「不同意罷免」票保住羅明才，並在核三延役公投投下「同意」票，用兩張選票「左臉右臉一起打」，教訓民進黨。

徐巧芯指出，羅明才等多位藍營立委這段時間經歷了反罷免的艱辛過程，「真的都瘦了一大圈」，讓支持者心疼。她強調，羅明才長年在財政、建設上為大新店爭取，總額超過兩千億元經費，正是國會不可或缺的戰將，不能因無理的罷免被抹煞。

她也痛批罷免團體「自稱公民卻製造仇恨」，甚至有成員在公開場合稱選民「低智商」，更拿旗幟當成中共軍旗揮舞，「這種仇恨和對立，就是民進黨執政以來最大的問題」。

徐巧芯進一步將此次罷免與「核三延役公投」連結，強調民眾手中的兩張票「就是人民的武器」，「不同意罷免票，是打在賴清德的左臉；核三延役公投同意票，是打在賴清德的右臉」，要用投票同時捍衛羅明才，也給民進黨一次教訓。

她表示，國民黨早就主張普發1萬元還稅於民，但民進黨原本反對，卻在「726大烙賽」後改口搶著發錢並當成是政績，質疑民進黨「割稻尾要不要臉」。她呼籲，選民要終結仇恨與鬥爭，讓民進黨真正認清民意，「8月23日請大家投下不同意罷免票，也投下核三延役公投同意票，救經濟、顧健康、護台灣」。

