「世界民主之恥」 朱立倫反罷免嗆綠：用選票讓萊爾校長知道票多的贏

823罷免就是明天，國民黨主席朱立倫今天晚間到新北市新店為立委羅明才站台，他指出，「萊爾校長」說票多不一定贏、核能不是公投可以決定，明天大家一起用選票告訴萊爾校長票多才是贏，我們要足夠安全乾淨的電。

朱立倫說，昨天他陪同羅明才掃車，鄉親都衝出來對羅明才比讚，台灣民主幾十年、世界民主幾百年，從來沒有看過任何一個國家發動對在野黨大罷免，這是民主史上第一次，這是「全世界民主之恥」。

朱立倫表示，明天是展現民主最重要的一天，七個選區都拚到最後一分鐘，絕對不能鬆懈，明天8時開始，到下午4時，每一票都要催出來。

「拚民主、也是拚面子」朱立倫說，羅明才替地方做了這麼多事，每件事都認真做，腳踏實地通過財畫法，反觀賴清德不好好做事還在鬥爭，呼籲明天用選票護民主，對賴清德說NO。

