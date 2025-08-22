影／羅明才反罷免之夜 網紅吃屎哥到場撒冥紙

國民黨立委羅明才今天在新店馬公體育館舉辦反罷免選前之夜，活動進入最後接段，國民黨主席朱立倫上台後，網紅吃屎哥突然跑到前台撒冥紙，並高喊「羅明才賣台」，不過迅速被警方壓制帶出場，吃屎哥仍不斷高喊「羅明才賣台」；而台上的羅明才則安撫吃屎哥「民主、民主」。

