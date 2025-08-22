喊話「重現823意志」 謝國樑盼齊心擊退罷免潮
新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」選前之夜造勢晚會，藍營重量級政治人物齊聚聲援。基隆市長謝國樑強調「大罷免潮」對台灣政治傷害深遠，呼籲鄉親站出來投下不同意罷免票，讓這股罷免風潮在新店畫下句點。
謝國樑直言，過去一年，他跑遍全台替藍營候選人輔選，如今卻又一次次回到同樣的地點，幫忙反罷免，「這樣正常嗎？不是！」他指出，國際專家觀察台灣，都對「大罷免」現象感到驚訝，從未有國家發生過如此頻繁的罷免運動，「但偏偏發生在台灣，而且一再重演。」
他特別點出，8月23日是歷史上823砲戰的紀念日，象徵台灣人民不畏強權的精神，如今也要展現在投票場上，「拜託大家拿出823的精神，再一次擊退我們的對手，讓大罷免潮到此為止。」
謝國樑也肯定羅明才多年為新店奔走爭取建設，包括超過2000億元的預算，帶動捷運、體育等基礎建設，「請問新店有沒有進步？有！」他批評罷免是不公平的操作，呼籲選民以選票「還羅明才一個公道」，並喊話「明天就要投下不同意罷免票」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言