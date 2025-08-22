喊話「重現823意志」 謝國樑盼齊心擊退罷免潮

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
基隆市長謝國樑（左）強調「大罷免潮」對台灣政治傷害深遠，呼籲鄉親站出來投下不同意罷免票，讓這股罷免風潮在新店畫下句點。記者張策／攝影
新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」選前之夜造勢晚會，藍營重量級政治人物齊聚聲援。基隆市長謝國樑強調「大罷免潮」對台灣政治傷害深遠，呼籲鄉親站出來投下不同意罷免票，讓這股罷免風潮在新店畫下句點。

謝國樑直言，過去一年，他跑遍全台替藍營候選人輔選，如今卻又一次次回到同樣的地點，幫忙反罷免，「這樣正常嗎？不是！」他指出，國際專家觀察台灣，都對「大罷免」現象感到驚訝，從未有國家發生過如此頻繁的罷免運動，「但偏偏發生在台灣，而且一再重演。」

他特別點出，8月23日是歷史上823砲戰的紀念日，象徵台灣人民不畏強權的精神，如今也要展現在投票場上，「拜託大家拿出823的精神，再一次擊退我們的對手，讓大罷免潮到此為止。」

謝國樑也肯定羅明才多年為新店奔走爭取建設，包括超過2000億元的預算，帶動捷運、體育等基礎建設，「請問新店有沒有進步？有！」他批評罷免是不公平的操作，呼籲選民以選票「還羅明才一個公道」，並喊話「明天就要投下不同意罷免票」。

