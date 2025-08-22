替羅明才站台 李四川拿工程比喻罷免「工程做好一樣打掉合理嗎？」

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川到新北市力挺國民黨籍立委羅明才。圖／擷取自網路

新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」選前之夜造勢晚會。台北市副市長李四川也出席致詞，看見羅明才發放的政見扇子，有感台北縣、新北市服務期間，將近90％都是他有參與的工程，更以工程來形容這次罷免，路鋪不好要打掉，「但是今天工程做好，一樣打掉，這樣合理嗎？」

李四川表示，稍早陪同立法院副院長江啟臣掃了3小時的街，從台中回來，他說自己雖然口才不好，大家知道他只會拿鐵鎚、不善於拿麥克風，但是看到羅明才發放的政見扇子，台北縣、新北市這期間，裡面有90％的工程都有參與到。

李四川說，赴中央爭取預算時，羅明才都會在旁邊，「今天說要罷免羅明才有道理嗎？」他以鋪路形容這次罷免，在高雄市府期間鋪路，路鋪不好，明天打掉，工程做不好明天打掉，因為做不好才要打掉，「但是今天，工程做好，一樣打掉，為什麼？因為做好做不好都必須打掉，做的人不是他的人，所以全部都打掉，這樣合理嗎？」

李四川說，現在無差別罷免，是沒有道理，今天拜託所有鄉親，726打了勝仗，但只是反罷免的一個逗點，明天才是句點，社會回歸到正常、能夠讓人民安居樂業，823不可以放鬆，大家還是要鼓勵所有鄉親，出來投票不同意罷免。

他也說，但這一次還有一張票叫做核三延役，這個就要投同意票，為了天空、空氣要讓核電延役。

