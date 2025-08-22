快訊

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

聽新聞
0:00 / 0:00

823罷免前夕…綠委沈伯洋疾呼：藍白沒收罷免權 明天恐是最後一投

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨立委沈伯洋今晚在罷團「中二解顏」舉辦罷前晚會上助講。記者趙容萱／攝影
民進黨立委沈伯洋今晚在罷團「中二解顏」舉辦罷前晚會上助講。記者趙容萱／攝影

823大罷免明天投票，民進黨立委沈伯洋今晚在罷團「中二解顏」舉辦罷前晚會上說，藍白立委沒收各位的罷免權利，明天如果沒有意外的話，是全國最後一次罷免投票，拜託大家面對有可能最後一次罷免投票，站出來投罷免同意票，讓台灣民主更好。

罷團「中二解顏」今晚6時30分在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷前晚會，包括民進黨台中市議會黨團總召王立任、立院榮譽顧問陳柏惟、立委吳沛憶、沈伯洋、何欣純及蔡其昌等人助講，活動在「夕陽武士」樂團演唱下拉開序幕，吸引逾千人到場。

沈伯洋說，為什麼這麼多人要在今年站上街頭發動罷免活動？那是因為藍白立委沒收各位的罷免權利，明天如果沒有意外的話，是全國最後一次罷免投票，以後沒機會罷免。

沈伯洋指出，以後要附身份證、甚至可能要罷免同意票超過當選票數，基本上這是做不到的事，我們寫在憲法的權利實際被沒收。大法官也被廢，憲法法庭已超過250天沒有運作。

沈伯洋強調，明明如此嚴重的事，明明是可能是我們最後一次行使罷免權利，但他們透過媒體等種種手段，這個議題不被聽到，罷團的努力，反罷方做是政治攻擊、鋪天的造謠。

沈伯洋說，725國民黨造勢時，他們說，他們唯一目標就是要讓公民運動一整年的辛苦化為流水，他們的目標就是跟全民作對、跟台灣民主作作對，這場戰役已經很久，我們不斷挑戰不適任官員、立委，藍營在726前被發動六次罷免，雖然這六個也沒有一次成功，但這6人都在野沒選上，為什麼？因為大家成功告訴人民，「這個人不適任立委」，所以沒有任何一個運動是徒勞無功的。

沈伯洋強調，我們今天是在跟威權拔河，以往對抗黨國，是國民黨黨國，現在對抗二個黨國，一個是以往國民黨黨國延續，另一個是中國共產黨的黨國，這二個合作起來對台灣的影響和侵略無遠弗屆，但沒有失望過，台灣人特色就會手牽手往前走，拜託大家有可能最後一次罷免投票，要讓大家看到台灣人毅力，即使對方鋪天在地謠言、攻擊，台灣人沒有在怕，一起站出來讓台灣民主更好。

罷免 罷團 沈伯洋 國民黨 民進黨 民眾黨

延伸閱讀

823大罷免明投票！全台最大場中二罷前晚會吸引逾千人到場

反黑箱昨是今非？國民黨批沈伯洋幫賴清德「盲盒談判」洗地

沈伯洋變更議程密談關稅 黃國昌諷做樣子：原要去清境數牛羊

沈伯洋明突邀政院「機密會議」報告關稅 藍委批要公布了還黑箱

相關新聞

有意參選新北市長…蔣萬安稱要「甲你攬牢牢」 李四川回應曝光

為了相挺中八選區江啟臣的選情，「台北隊」副市長李四川繼市長蔣萬安南下豐原後，下午陪同江啟臣車隊掃街，對於曾表態要參選新北...

批民進黨「裝睡的人叫不醒」 侯友宜反罷免喊：明天要7比0完封

第二波國民黨立委罷免案明天登場，新竹縣立委林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，國民黨重量級總動員，新北市長侯友宜等多名縣市...

藍營重量級人物站台反惡罷之夜 侯友宜：羅明才被罷掉我就沒戲唱了

新北市立委羅明才選前之夜22日晚間在新店登場，藍營重量級人物悉數站台，展現團結氣勢。新北市長侯友宜致詞時感性表示，從周錫...

徐巧芯站台挺羅明才 籲用反罷免、公投「左右開弓」打臉賴清德

新北市立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會，藍營大咖齊聚聲援。台北市立委徐巧芯上台火力全開...

「世界民主之恥」 朱立倫反罷免嗆綠：用選票讓萊爾校長知道票多的贏

823罷免就是明天，國民黨主席朱立倫今天晚間到新北市新店為立委羅明才站台，他指出，「萊爾校長」說票多不一定贏、核能不是公...

影／羅明才反罷免之夜 網紅吃屎哥到場撒冥紙

國民黨立委羅明才今天在新店馬公體育館舉辦反罷免選前之夜，活動進入最後接段，國民黨主席朱立倫上台後，網紅吃屎哥突然跑到前台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。