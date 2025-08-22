823罷免前夕…綠委沈伯洋疾呼：藍白沒收罷免權 明天恐是最後一投

823大罷免明天投票，民進黨立委沈伯洋今晚在罷團「中二解顏」舉辦罷前晚會上說，藍白立委沒收各位的罷免權利，明天如果沒有意外的話，是全國最後一次罷免投票，拜託大家面對有可能最後一次罷免投票，站出來投罷免同意票，讓台灣民主更好。

罷團「中二解顏」今晚6時30分在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷前晚會，包括民進黨台中市議會黨團總召王立任、立院榮譽顧問陳柏惟、立委吳沛憶、沈伯洋、何欣純及蔡其昌等人助講，活動在「夕陽武士」樂團演唱下拉開序幕，吸引逾千人到場。

沈伯洋說，為什麼這麼多人要在今年站上街頭發動罷免活動？那是因為藍白立委沒收各位的罷免權利，明天如果沒有意外的話，是全國最後一次罷免投票，以後沒機會罷免。

沈伯洋指出，以後要附身份證、甚至可能要罷免同意票超過當選票數，基本上這是做不到的事，我們寫在憲法的權利實際被沒收。大法官也被廢，憲法法庭已超過250天沒有運作。

沈伯洋強調，明明如此嚴重的事，明明是可能是我們最後一次行使罷免權利，但他們透過媒體等種種手段，這個議題不被聽到，罷團的努力，反罷方做是政治攻擊、鋪天的造謠。

沈伯洋說，725國民黨造勢時，他們說，他們唯一目標就是要讓公民運動一整年的辛苦化為流水，他們的目標就是跟全民作對、跟台灣民主作作對，這場戰役已經很久，我們不斷挑戰不適任官員、立委，藍營在726前被發動六次罷免，雖然這六個也沒有一次成功，但這6人都在野沒選上，為什麼？因為大家成功告訴人民，「這個人不適任立委」，所以沒有任何一個運動是徒勞無功的。

沈伯洋強調，我們今天是在跟威權拔河，以往對抗黨國，是國民黨黨國，現在對抗二個黨國，一個是以往國民黨黨國延續，另一個是中國共產黨的黨國，這二個合作起來對台灣的影響和侵略無遠弗屆，但沒有失望過，台灣人特色就會手牽手往前走，拜託大家有可能最後一次罷免投票，要讓大家看到台灣人毅力，即使對方鋪天在地謠言、攻擊，台灣人沒有在怕，一起站出來讓台灣民主更好。

