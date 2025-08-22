影／823罷免投票 台中罷團在烏日造勢吸引千人參與

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中罷免團體今天晚間在烏日舉行選前罷免造勢活動，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影
台中罷免團體今天晚間在烏日舉行選前罷免造勢活動，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影

台中罷免團體「中二解顏」今晚6時30分在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷免造勢活動，邀請立委吳沛憶沈伯洋蔡其昌何欣純及立院顧問陳柏惟到場助講，吸引了上千位民眾到場參與，活動在「夕陽武士」樂團演唱下炒熱氣氛，為活動拉開序幕。蔡其昌表示，雖然726的結果讓許多民眾失望，但台灣人沒有輸，他們在這段期間能運用罷免的權利，是台灣民主最珍貴的時刻。

台中罷免團體今天晚間在烏日舉行選前罷免造勢活動，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影
台中罷免團體今天晚間在烏日舉行選前罷免造勢活動，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影

罷免 台中市 吳沛憶 沈伯洋 蔡其昌 何欣純 陳柏惟

