823投票前夕 蔣萬安：效法「823砲戰」前人精神為民主而戰
823大罷免明天投票，台北市長蔣萬安今晚參加「挺明才、護民主」決戰新北、反惡罷之夜，以民國47年823砲戰前夕，希望鄉親效法前人的精神，明天用手中選票，捍衛民主，為台灣的自由、民主而戰，並發出人民怒吼，為軍、警加薪。
蔣萬安助講時指出，拜託大家明天踴躍出來投票，民國47年的今天，是823砲戰的前夕，前輩用生命、用意志捍衛中華民國，讓人民今天還能繼續呼吸自由、民主的空氣，將近70年之後的今天，呼籲鄉親效法前人的精神，用手中的選票，捍衛民主。
蔣萬安也說，7月26罷免投票之前，民進黨死都不願意普發現金1萬元，並說違憲；726之後，反惡罷成功，24比0完封，民進黨才讓民進黨順應民意，願意普發現金，也證明民進黨說的違憲，根本是「亂哄」謊言。
蔣萬安指出，今天民進黨繼續惡搞，立法院包括羅明才委員在內，在野黨的立委推動為軍人警察加薪，結果民進黨竟然說違憲不編預算，明天大家用手中的選票，展現民意，再次發出人民的怒吼，為軍人警察加薪。
