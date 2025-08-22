羅明才反罷免之夜 劉和然：用7比0再次打醒民進黨

823投票就是明天，今天已表態參選新北市長者，包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川還有民眾黨主席黃國昌都到新店為藍委羅明才站台。劉和然表示，人民已從去年10月基隆罷免、今年726罷免，告訴賴清德政府要有民主風度精神，明天再用7比0打醒民進黨，如果還是醒不來，2026、2028一路贏下去，讓這塊土地愈來愈好。

劉和然說，726罷免24比0勝利已對賴清德投下不信任票，羅明才為新北爭取許多資源，還有推出許多法案，國民黨立委絕對一席都不能少，823一起共同寫歷史，投下不同意罷免票。

劉和然說，賴清德只有40%民意，大家讓他繼續做，但這些面臨罷免的立委都有6成民意，要罷免這些立委真的是不公不義。

劉和然說，明天再用7比0打醒民進黨，如果還是醒不來，2026、2028選舉一路贏下去，讓這塊土地愈來愈好；明天還有公投，同意讓核三延役，讓台灣土地繼續發展。

商品推薦