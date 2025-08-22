「我家也受惠」張善政憶新店花園新城困境 感謝羅明才奔走

立委羅明才今晚在新店馬公體育館舉辦「決戰新北 反惡罷之夜」選前之夜造勢晚會，藍營大咖雲集，氣氛熱烈。桃園市長張善政現身力挺，細數自己過去長住新店的經歷，並強調羅明才多年為地方建設奔走，呼籲鄉親用選票守護好立委。

張善政表示，自己40年前搬到新店花園新城，當時因地處山坡與水源保護區，居民只能使用簡易山泉水，自來水設施欠缺，逢颱風豪雨時甚至出現水龍頭流出黃水、斷水的情況。直到羅明才奔走爭取，才讓花園新城、新店多處山坡社區終於接上穩定自來水。「這不只花園新城的鄉親感激他，我家也很感激他。」張善政感性說。

他指出，羅明才在立法院多年替新店爭取重大建設經費，總額高達2000億元以上，對地方發展助益深遠。張善政反問：「這樣一位替地方爭取經費、服務親民的立委，憑什麼要被罷免？你罷掉他，換一個新人來，能拿到多少錢？要不到的啦！」

針對罷免理由，張善政逐一反駁。他強調，財劃法修法讓新北市每年增加374億元財源，卻被指控「破壞國家財政」毫無道理；而立法院調查權則是國會監督正常職能，卻遭批「擴權」，更是莫須有。「我們就知道這次大罷免名不正言不順。」

張善政也談到能源議題，強調羅明才為新北爭取寶高智慧園區，但若電力不足將影響產業發展，呼籲讓核三延役，才能確保高科技廠商正常運作。他並直言：「明天走進投票所，只要投下『不同意罷免』，就能守住新店的建設與未來。」

最後，張善政透露，太太戶籍仍在新店，明天將返鄉投票。他向現場群眾喊話：「投票所見！」現場支持者則高喊「不同意」聲浪，氣氛推向高潮。 「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會。藍營大咖齊聚，現場湧入數百名支持者，氣氛熱烈。記者張策／攝影

