黃國昌為羅明才站台 籲不同意罷免讓賴清德付出代價

823罷免投票明天登場，民眾黨主席、立委黃國昌今天到新店為國民黨立委羅明才站台，他致詞時，先強調自己是新店大豐國小畢業，這次來到新店，親眼看到以前印象中政治人物如前立委劉盛良等人，拉近他與新店鄉親的關係。他強調，明天一定要催出更多票，讓賴清德總統反省，讓行政院長卓榮泰認錯，民進黨讓社會亂這麼久，民眾一起用這張不同意罷免讓賴清德付出代價。

黃國昌指出，本來以為726在野黨大團結，讓賴清德政府看到什麼是民意，沒想到民進黨仍選擇823持續發動大惡罷，但這個國家是屬於人民的，不是屬於賴請德的，一切都要由人民作主。

黃國昌說，我們守護的除了國民黨立委，更是台灣民主法治跟自由，民進黨癱瘓這個國家與國政，腦袋只剩大罷免，是民眾黨跟國民黨撐起這個國家。

黃國昌說，在野黨推動軍人加薪、警消海巡所得替代率提高，但卓內閣編列的明年總預算竟然違法濫權一毛都沒編，說不遵守就不遵守，他們透過具體行動跟立法院宣戰、跟台灣主流民意宣戰，明天一定要站出來投票，讓賴清德、卓榮泰知道誰才是這個國家的主人，讓他們知道台灣人民受夠民進黨專制獨裁。

他也懇請明天也有攸關能源轉型的公投，呼籲新店鄉親同意核三延役讓台灣更美麗。

