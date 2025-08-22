藍白合力挺林思銘 呼籲新竹823展現團結守護民主

選前衝刺！823罷免投票前夕，新竹縣立委林思銘選前之夜回到竹東大本營，今天晚間氣氛熱烈，支持民眾狂喊林思銘加油，黨主席朱立倫表示，林思銘貢獻很大，在擔任書記長時通過財畫法，讓新竹縣可一年多185億，呼籲新竹民眾團結站出來，一票都不能少。

朱立倫表示，726選舉證明台灣人民用選票捍衛民主，告訴賴清德「不能選後就翻桌重選」，民主就是「少數服從多數」。他強調林思銘是新竹關鍵力量，成功推動財畫法，為新竹爭取每年185億元經費，支持地方建設與民生，未來仍需為退休警消保障、軍人加薪等持續奮戰。朱呼籲823踴躍投票，「罷免投不同意、公投挺核電」，以行動展現新竹團結，守護台灣的民主與發展。

「真的非常感謝大家！」林思銘呼籲民眾明天出來投票「不同意罷免」，民進黨搞大罷免讓國家撕裂，製造仇恨，非常不恰當，726已經教訓一次，823要再教訓一次，很多政策民進黨都不同意，呼籲不要再沈默，要團結站出來反惡罷。

「林思銘有沒有做錯事？」國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢今天率黨內民意代表和鄉鎮長們在台上鞠躬懇託，他表示，不要小看新竹人，更不要看不起竹東人，林思銘擔任立委以來讓大家看得見、找得到，優質且認真的立委，呼籲民眾支持讓他留在立法院。

晚間除了藍營總動員，民眾黨立委張啟楷和黨內國家治理學院主任翟本喬率領新竹縣黨公職人員站台，翟本喬喊出要讓民進黨「輸到脫褲」，竹縣不同意罷免票和同意罷免票差距要全國第一，並呼籲支持核三公投。

國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢今天率黨內民意代表和鄉鎮長們在台上鞠躬懇託。

