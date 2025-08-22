羅明才反惡罷之夜 韓國瑜籲藍營團結守住新店

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
立法院長韓國瑜（左）今晚間現身新店馬公體育館，為國民黨立委羅明才站台，出席「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會。記者張策／攝影
立法院長韓國瑜今晚間現身新店馬公體育館，為國民黨立委羅明才站台，出席「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會。藍營大咖齊聚，現場湧入數百名支持者，氣氛熱烈。韓國瑜致詞時以幽默比喻開場，形容自己與台灣民眾黨主席黃國昌最近累到「臉像茶葉蛋、滷蛋一樣黑」，隨即轉入正題，呼籲鄉親在明天的投票中，投下「不同意」票，讓罷免徹底失敗。

韓國瑜指出，民進黨政府自總統賴清德上任以來，不到一年半時間，已發動三場罷免案，從基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安到立法院多位藍委，直言「這樣的罷免風氣亂七八糟、不公平、不正義」。他警告，若立法院只剩下一個聲音、完全由民進黨壟斷，將嚴重破壞台灣民主根本的「監督與制衡」。

他強調，羅明才長年在大新店地區服務，七屆以來爭取上千億元建設經費，特別是在交通建設上成效顯著；同時也以親切、熱情的態度與選民互動，不因長期執政而驕傲自滿，「羅明才永遠笑咪咪，服務處對待鄉親就像好朋友一樣」。

韓國瑜表示，羅明才「吃選民的飯」，深知立委存在的根本在於民意支持，因此20多年來始終努力不懈。他呼籲大新店鄉親在投票日展現智慧，給羅明才勇氣與支持，投下「不同意罷免」票，守護民主價值，同時也展現藍營團結氣勢。

「明天一定要出門投票！」韓國瑜最後高喊，呼籲支持者讓羅明才留在立法院，並以「迎接大勝利、讓罷免徹底失敗」作結，台下群眾則齊聲呼應，場面熱烈。

「決戰新北 反惡罷之夜」造勢晚會今晚在馬公體育館登場。藍營大咖齊聚，現場湧入數百名支持者，氣氛熱烈。記者張策／攝影
