823大罷免明投票！全台最大場中二罷前晚會吸引逾千人到場

823大罷免明天投票，全台最大場台中市第二選區罷團「中二解顏」今晚在烏日舉辦罷前晚會，邀請民進黨立委何欣純、蔡其昌、吳沛憶、沈伯洋，以及前立委陳柏惟等人到場助講，活動在「夕陽武士」樂團演唱下炒熱氣氛，為活動拉開序幕，吸引逾千人到場。

罷團「中二解顏」今晚6時30分在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷前晚會，邀請民進黨台中市議會黨團總召王立任、立院榮譽顧問陳柏惟、立法委員吳沛憶、沈伯洋、何欣純及蔡其昌等人前來助講。

罷團「中二解顏」今晚在烏日舉辦罷前晚會，由「夕陽武士」樂團開唱揭開序幕，吸引逾千人到場。記者趙容萱／攝影

