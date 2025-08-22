823大罷免明投票！全台最大場中二罷前晚會吸引逾千人到場
823大罷免明天投票，全台最大場台中市第二選區罷團「中二解顏」今晚在烏日舉辦罷前晚會，邀請民進黨立委何欣純、蔡其昌、吳沛憶、沈伯洋，以及前立委陳柏惟等人到場助講，活動在「夕陽武士」樂團演唱下炒熱氣氛，為活動拉開序幕，吸引逾千人到場。
罷團「中二解顏」今晚6時30分在烏日舉辦「拒絕貪污 我同意！」罷前晚會，邀請民進黨台中市議會黨團總召王立任、立院榮譽顧問陳柏惟、立法委員吳沛憶、沈伯洋、何欣純及蔡其昌等人前來助講。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言