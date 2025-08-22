助陣國民黨羅明才 黃國昌揭賴政府1作為：是要稱帝了嗎？
明天就是罷免與公投投票，民眾黨主席黃國昌今天晚間到新北市新店為國民黨立委羅明才站台，他會前受訪表示，726之後民進黨政府顯然沒有任何反省與檢討，立法院三讀通過條例竟沒有編列任何預算，賴清德政府擺明要跟立法院與人民對幹，是要稱帝了嗎？823一定要投票好好教訓民進黨政府。
黃國昌表示，立法院三讀通過的條例，包括軍人待遇、退休警消所得替代率提高，行政院完全沒有編任何預算，賴清德政府、卓榮泰內閣是擺明要跟立法院、要跟人民對幹，把軍警消權益直接丟在地下，這種傲慢違法濫權的政府，823一定要出來投票，好好的教訓民進黨政府。
黃國昌說，民進黨政府作為是違法濫權，以為自己現在稱帝了？他沒有辦法相信7月有大罷免之後輸得那麼慘，結果民進黨依然違法濫權，提醒賴清德，台灣是民主法治國家，不是專制獨裁的國家，台灣人也不會允許你當皇帝。
今天有不少有意角逐新北市長者到場，黃國昌說，沒有必要跟選舉做太直接連結。
