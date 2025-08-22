批民進黨「裝睡的人叫不醒」 侯友宜反罷免喊：明天要7比0完封

第二波國民黨立委罷免案明天登場，新竹縣立委林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，國民黨重量級總動員，新北市長侯友宜等多名縣市首長和立委到場助講，民眾黨國家治理學院主任翟本喬也到場。侯友宜喊出，明天要7比0完封，民進黨是「裝睡的人永遠叫不醒」，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。

今天下午4點先由國民黨秘書長黃健庭陪同車掃，下午5點開始在竹東戲曲公園團結大會，現場氣氛熱烈，旗海飄揚，支持著紛紛吶喊「林思銘加油」。台上主持人帶動口號「支持林思銘、不同意罷免！」台下群眾高聲呼應。

侯友宜表示，林思銘在立委任內，通過財畫法為新竹縣爭取185億，心繫新竹縣的發展，這幾年看見林思銘為鄉親付出，憑什麼理由可罷免林思銘？民進黨這幾年在賴總統的執政下無差別罷免，這個惡霸在726受到反撲，所有被罷免的立委「通通不同意」。他呼籲明天要完封7比0，民進黨「裝睡的人永遠叫不醒」，呼籲民眾投下不同意罷免。

桃園市長張善政提到桃竹苗大矽谷政策，桃園和新竹綁在一起、密切合作，新竹縣的立委和桃園一起攜手往前邁進，若被罷免掉，就沒有人幫新竹爭取建設預算，那時候國家將回到「立法局」，意即行政院說一、立法院不敢說二，呼籲民眾站出來「不同意罷免」。

張善政說，新竹是台積電的大本營，台灣需要有電，輝達執行長黃仁勳今天在台北被媒體採訪回應：「AI工廠需要能源，核能也是很棒的選項」。這句話讓很多青鳥「心都碎了」，這可知道台灣要支持台積電，這需要電力，若沒有核三廠延役，台灣恐怕就會缺電。 第二波罷免投票明天登場，新竹縣立委林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，國民黨重量級總動員。記者郭政芬／攝影 新竹縣立委林思銘陣營選前之夜回到竹東大本營，呼籲民眾明天站出來，投下不同意罷免票。記者郭政芬／攝影 現場氣氛熱烈，旗海飄揚，支持著紛紛吶喊「林思銘加油」。記者郭政芬／攝影 桃園市長張善政提到，輝達執行長黃仁勳今天在台北被媒體採訪回應：「AI工廠需要能源，核能也是很棒的選項」，這句話讓很多青鳥「心都碎了」。記者郭政芬／攝影

