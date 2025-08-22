民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘
立委范雲、伍麗華、黃捷等於今天下午與「撕除惡銘」罷團，共同舉辦「823投同意 愛台車掃」，一同在新竹縣竹北市車隊掃街，力挺竹二選區罷免案，呼籲民眾對立委林思銘投下「同意罷免」票。
今天下午支持者們喊著「罷免林思銘，新竹要光明！」范雲說，林思銘是立法院倒數10名最不認真的立委之一，呼籲「讓這麼不認真的立委好好休息，回家休息。」黃捷為所有罷團夥伴加油打氣，她說，特別把高雄的陽光也帶來了，今天的新竹豔陽高照，她相信這樣的陽光一定可以迎向光明，她會陪伴公民團體走完最後一里路。鼓勵明天踴躍投票，共同迎來光明的結果。
伍麗華表示，很多罷團志工已經辛苦很久了，但在這個撕心裂肺的時刻，希望明天大家不要放棄，再一次出門。此刻是最黑暗的時刻，明天早上將迎接最光明的時刻。請大家823出門投票，新竹值得更好的人。陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔和竹市議員劉崇顯也到場，林志潔以新竹市罷免案為例，提醒竹二選區鄉親不要讓遺憾重演，呼籲民眾把握機會，透過投票罷免不適任立委。
罷團「撕除惡銘」代表Annie表示，外部監票志工需要大家一起來幫忙，呼籲明天投票後不要離開現場，協助監票，若發現任何爭議立即回報，以確保選舉的公平與透明。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言