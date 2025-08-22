有意參選新北市長…蔣萬安稱要「甲你攬牢牢」 李四川回應曝光

為了相挺中八選區江啟臣的選情，「台北隊」副市長李四川繼市長蔣萬安南下豐原後，下午陪同江啟臣車隊掃街，對於曾表態要參選新北市長，蔣萬安曾說要「甲你攬牢牢」，李四川笑說，市長蔣萬安2年來已可自己全力以赴，沒有問題，強調今天的重點，如果726是一個逗點，「823我們一定要讓它變成句點」。

李四川表示，726一戰打得不錯，但很也擔心因為726後，鄉親對823可能會掉以輕心」，所以特別來為副院長加油，也拜託台中鄉親明天一定要出來投不同意罷免，讓反民主的罷免，得到一個句點，讓社會回歸正常，讓市民能夠安居樂業，讓不合理且不民主的罷免能夠終止。

江啟臣說，「今天真的是台北隊來幫我加油打氣」，為台中加油；川伯各方面給人民的感覺都是非常穩健、務實，做事非常認真，所以他下午來幫我加油打氣加持，我想明天一定可以順利過關」，不過，怕民眾掉以輕心或者太放鬆，所以早上請萬安來做警報，下午請川伯繼續來加強。

江啟臣表示，最後幾小時的衝刺，心情很平常，目前就是希望明天823所有的選民，用成熟的民意來終結這場大罷免大惡罷，也終結政治的對立，讓台灣民主可以回歸正軌。

嗔上防曬噴霧，台北市副市長李四川下午南下豐原陪同江啟臣車隊掃街。記者黑中亮／攝影

