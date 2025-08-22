823罷免投票前夕府院高層人事改組 江啟臣：原班人馬大風吹！
針對726大罷免失敗後，823罷免投票前夕，傳出府院高層有意啟動人事調整改組，立法院副院長江啟臣今天下午在新北市副市長李四川陪同掃街前表示，「聽起來就是原班人馬大風吹！」既看不到新意，也看不到改變，並沒有辦法帶給人民一些新的期待或者希望。
江啟臣指出，據了解府會陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整，對於總統府副秘書長張惇涵預計將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫則可望出任經濟部長，認為這就是原班人馬在翻來換去，只是換了一個新的位置，執政團隊有沒有體察到民意，了不了解民意究竟想要什麼？
江啟臣並說，執政團隊以目前這樣子的改組的情況，真的沒有辦法帶給人民一些新的期待或者希望，若是726的民意，讓執政黨還看不到人民的想法，「沒關係！明天823，大家不妨再用成熟的民意，徹底的讓執政黨看到人民真的想法在哪裡。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言