823罷免投票前夕府院高層人事改組 江啟臣：原班人馬大風吹！

針對726大罷免失敗後，823罷免投票前夕，傳出府院高層有意啟動人事調整改組，立法院副院長江啟臣今天下午在新北市副市長李四川陪同掃街前表示，「聽起來就是原班人馬大風吹！」既看不到新意，也看不到改變，並沒有辦法帶給人民一些新的期待或者希望。

江啟臣指出，據了解府會陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整，對於總統府副秘書長張惇涵預計將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫則可望出任經濟部長，認為這就是原班人馬在翻來換去，只是換了一個新的位置，執政團隊有沒有體察到民意，了不了解民意究竟想要什麼？

江啟臣並說，執政團隊以目前這樣子的改組的情況，真的沒有辦法帶給人民一些新的期待或者希望，若是726的民意，讓執政黨還看不到人民的想法，「沒關係！明天823，大家不妨再用成熟的民意，徹底的讓執政黨看到人民真的想法在哪裡。」

商品推薦