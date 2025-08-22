823罷免投票前夕府院高層人事改組 江啟臣：原班人馬大風吹！

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
對於府院高層有意啟動人事調整，立法院副院長江啟臣表示，「聽起來就是原班人馬大風吹！」既看不到新意，也看不到改變。記者黑中亮／攝影

針對726大罷免失敗後，823罷免投票前夕，傳出府院高層有意啟動人事調整改組，立法院副院長江啟臣今天下午在新北市副市長李四川陪同掃街前表示，「聽起來就是原班人馬大風吹！」既看不到新意，也看不到改變，並沒有辦法帶給人民一些新的期待或者希望。

江啟臣指出，據了解府會陸續啟動國安外交與內閣團隊人事調整，對於總統府副秘書長張惇涵預計將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫則可望出任經濟部長，認為這就是原班人馬在翻來換去，只是換了一個新的位置，執政團隊有沒有體察到民意，了不了解民意究竟想要什麼？

江啟臣並說，執政團隊以目前這樣子的改組的情況，真的沒有辦法帶給人民一些新的期待或者希望，若是726的民意，讓執政黨還看不到人民的想法，「沒關係！明天823，大家不妨再用成熟的民意，徹底的讓執政黨看到人民真的想法在哪裡。」

盧秀燕車掃防曬「祕密武器」再掀話題 女網友哀號：又要缺貨了啦！

台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用2400元的粉底液爆紅，她昨請假連陪4藍委反罷拿出防曬「祕密武器」噴臉，再度引...

影／823罷免投票前最後衝刺 游顥：投下不同意守護南投

南投縣長許淑華陪同立法委員游顥今天前往南投市宣傳反惡罷，兩人在新竹市長高虹安、立法委員吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、邱...

影／823氣氛冷…許淑華、高虹安力挺游顥反罷 擔心選民忘了這事

第二波立委罷免案將於明天投開票，南投縣長許淑華今天下午表示，希望明日投票率能拉高至五成，並呼籲選民踴躍出門投票，讓「不同...

大罷免新民意展現後 賴政府能檢討反省化解政治僵局嗎

第二輪大罷免明天投票，在罷免團隊士氣重挫、民進黨執政內憂外患下，選情明顯降溫，外界眼下最關注的已不是大罷免結果，而是在大罷免新民意展現後，賴政府執政團隊是否檢討反省，化解眼下政治僵局。

823倒數24小時 綠雙北黨部深坑車掃催同意罷免票

8月23日罷免投票最後倒數，民進黨新北市黨部與「拔羅波 罷免羅明才」公民團體，和台北市黨部主任委員張茂楠前進深坑、安坑與...

