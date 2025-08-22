盧秀燕車掃防曬「祕密武器」再掀話題 女網友哀號：又要缺貨了啦！

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）昨請假，陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨請假，陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街前，拿出祕密武器噴臉。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用2400元的粉底液爆紅，她昨請假連陪4藍委反罷拿出防曬「祕密武器」噴臉，再度引爆話題，有眼尖網友起底是KOSE高絲旗下的開架「曬可皙」沁涼柑橘香防曬噴霧，「不到300能入手」，也有女網友上網搶訂，才發現多個網購平台標示「售完」，「又要缺貨了啦！」

盧秀燕日前勘災時因妝容完整，有網友起底是使用雅詩蘭黛粉底液，綠委王義川在節目中稱「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，挨批厭女惹風波。這也讓這款粉底液爆紅，不少女性紛紛下單購買，也有網拍賣家稱「15天內賣出100罐」。

盧秀燕昨請假，先陪同藍委顏寬恒車隊掃街，上車後拿出防曬噴霧，先幫一旁的顏寬恒補上、再噴市議員林昊佑，最後再替自己噴，中午到南投與韓國瑜為馬文君車掃，也拿出來噴得韓國瑜一頭，下午與藍委江啟臣車掃也有備而來，除了噴自己，也大噴江啟臣、市議員張瀞分等，並強調臉部撲粉不均勻，這瓶噴霧滿好用的。

盧秀燕被媒體詢問時說，中南部太陽大要注意防曬，朋友塞了一瓶她沒用過防曬噴霧，覺得滿好的，車掃時大家都跟她要；她還指，烈日當下、勞民傷財，要制止賴清德的無差別罷免

盧秀燕昨天一整天拿在手中狂噴防曬噴霧，再度引熱議，眼尖網友從新聞照片起底，這是日本KOSE高絲集團旗下的開架「曬可皙」沁涼柑橘香防曬噴霧，很驚訝價位「不到300能入手」、「通路還有優惠才200出」、「噴好噴滿」，也有網友今天下午得知品牌要搶訂，才發現多個平台已貼上售完，哀號「又要缺貨了啦！」

台中市長盧秀燕（左）昨請假陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨請假陪同藍委顏寬恒（中）車隊掃街。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨為藍委馬文君（右）反罷，立法院長韓國瑜（中）低頭請盧補噴防曬噴霧，畫面逗趣。記者陳正興／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨為藍委馬文君（右）反罷，立法院長韓國瑜（中）低頭請盧補噴防曬噴霧，畫面逗趣。記者陳正興／攝影

