影／823氣氛冷…許淑華、高虹安力挺游顥反罷 擔心選民忘了這事

第二波立委罷免案將於明天投開票，南投縣長許淑華今天下午表示，希望明日投票率能拉高至五成，並呼籲選民踴躍出門投票，讓「不同意罷免票」領先。新竹市長高虹安則提醒中台灣選民，823反罷免氣氛冷淡，切勿掉以輕心。

立委游顥今天下午在許淑華、高虹安，以及立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、邱鎮軍、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人陪同下，在南投市三玄宮參香，隨後展開車隊掃街，進行最後催票衝刺。

許淑華表示，游顥與馬文君在罷免案中付出極大努力，今天早上仍在立法院甲級動員，下午則把握最後黃金時間向選民懇託。她指出，每位立委在各自選區均有穩固的服務團隊，地方政府及黨內人士主要協助最後衝刺與催票工作。她也認為，7月26日大罷免結果顯示民眾對罷免行動反感，因此對南投立委馬文君與游顥順利過關很有信心。

新竹市長高虹安說，民進黨發動「大惡罷」只造成勞民傷財與社會仇恨對立，7月26日她在新竹市開出全國最高不同意票12萬4千多票。這次她也要將這股力量傳遞給游顥，期望他在823「大惡罷」中高票過關。她提醒中台灣選民，823反罷免氣氛不像7月26日，相對冷淡，大家切勿掉以輕心，務必出門投票支持不同意罷免，爭取南投、台中立委全數過關。

游顥則坦言，反罷免選戰使他過度疲勞，健康亮起紅燈，但仍全力以赴面對。他說，每一張「不同意罷免」票都是對南投的守護、對縣長及國民黨團隊努力的肯定，也代表對綠營發動罷免行動的不信任。他呼籲鄉親在最後階段持續拉票，明日務必出門投票。

游顥今天下午由南投縣長許淑華、新竹市長高虹安和多名立委陪同車隊掃街，全力衝刺反罷免催票。記者黃仲裕／攝影 游顥今天下午由南投縣長許淑華、新竹市長高虹安和多名立委陪同車隊掃街，全力衝刺反罷免催票。記者黃仲裕／攝影 「盧媽媽」秘密武器爆紅，游顥車隊掃街也不忘接受防曬噴霧洗禮。記者黃仲裕／攝影 游顥今天下午由南投縣長許淑華、新竹市長高虹安和多名立委陪同車隊掃街，全力衝刺反罷免催票。記者黃仲裕／攝影

