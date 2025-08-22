823倒數24小時 綠雙北黨部深坑車掃催同意罷免票

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨雙北黨部把握最後一天，車掃催罷免票。記者葉德正／攝影
8月23日罷免投票最後倒數，民進黨新北市黨部與「拔羅波 罷免羅明才」公民團體，和台北市黨部主任委員張茂楠前進深坑、安坑與新店市區等地宣傳罷免投票。公民團體志工代表表示，從第一階段連署過關，到第二階段連署，直到投票前夕每一位志工從冬天拚到夏天，雖然知道困難重重，依然努力拚到最後，也邀請每位民眾今晚到「新店建國游泳池」參加「選前之夜」，明天再一起出門投票。

「拔羅波 罷免羅明才」公民團體志工代表大班說，這一路走來相當不容易，每一位志工夥伴都盡到十二萬分的誠意和努力，希望去說服每一位大文山地區的民眾，一起為大文山地區換一位更專業、更為地方發聲的立法委員。

台北市黨部主任委員張茂楠提到，新北和台北是一個共同生活圈，新店距離台北更僅有十幾分鐘的車程，今天他特別來到新店和公民團體一起車掃，就是希望集結雙北的力量，讓更多民眾了解「罷免」是憲法賦予人民的權利，也希望新北第十一選區的民眾務必要站出來。

民進黨發言人吳崢指出，明天全國即將進行投票的7個選區，都是國民黨長期擁有地方組織優勢的選區，但在地的公民團體和民進黨公職一起努力，不斷號召民眾一起站出來，加入這場守護民主的公民運動，進而凝聚成一股十分難能可貴的民主力量。他呼籲這七區民眾明天一起出門投票，站出來表達台灣人對民主自由的堅持。

民進黨雙北黨部把握最後一天，車掃催罷免票。記者葉德正／攝影
