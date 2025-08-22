支持度直掉反向英系靠攏 沈政男：823用選票「一拳擊倒」賴清德

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統宣布，徐國勇接任民進黨秘書長。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統宣布，徐國勇接任民進黨秘書長。圖／民進黨提供

726大罷免大失敗，賴政府支持度大跌，有人說賴政府只要稍加調整，就能像蔡英文首任一樣起死回生。醫師沈政男今天發文指出，賴政府支持度急跌，反映民進黨長期執政問題及社會不滿，賴清德不改革，反而續推823大罷免，「人民只好用選票給你一拳擊倒了」。

沈政男說，有論調認為賴政府只要稍加調整就能起死回生，但事實並非如此。他指出，蔡英文首任支持度曾「趴在地上」，甚至導致2018地方選舉大敗，顯示單靠政策調整無法迅速扭轉支持度。蔡政府第二任之所以能提升支持度，關鍵在於兩件事：抗中保台與防疫表現。若沒有這兩項因素，支持度仍會低迷。

沈政男分析，目前賴政府面臨挑戰：抗中保台已逐漸失效、疫情紅利消失，加上蔡政府時期累積的台積電政策優勢受到川普關稅影響而削弱，導致支持度迅速下滑。

然而，賴政府目前的因應之道據說是向蔡政府靠攏，讓一些英系人士分享權力，沈政男批評這根本「不曉得自己在幹嘛，只會雪上加霜，直接趴在地上」。

他認為，大罷免反映了民進黨黨政媒網操作與政策偏差造成的社會裂痕。蔡英文以「抗中保台」維繫政權，而賴政府更傾向「仇中裂台」，這種氛圍在網路發酵，加速大罷免發生。

沈政男強調，大罷免的歷史意義是揭示綠營自敗的病徵，但民進黨政府已被意識形態與政治偏見綁住，不可能自我改革。就連林濁水提醒民進黨不要疑神疑鬼，卻遭到攻擊，顯示綠營病入膏肓。沈政男認為，823是台灣邁向2028的重要起點，如果讓綠營慘敗，將是一個更美好的開始。

民進黨主席賴清德（左）20日宣布，內政部前部長徐國勇（右）將接任黨秘書長。（取材自吳思瑤臉書）
民進黨主席賴清德（左）20日宣布，內政部前部長徐國勇（右）將接任黨秘書長。（取材自吳思瑤臉書）

罷免 賴清德

